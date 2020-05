Schwulenfreie Zone: Schwerte setzt Städtepartnerschaft aus

Schwertes Partnerstadt Nowy Sacz hat sich zur lesben- und schwulenfreien Zone erklärt – ebenso wie mehr als 100 weitere Lokalregierungen in Polen. Das ist für Bürgermeister Dimitrios Axourgos (37, SPD) nicht mit dem europäischen Wertekanon vereinbar. Deshalb lässt er die Städtepartnerschaft vorerst ruhen. „Die Entscheidung Ihres Rates widerspricht unserem europäischen Gedanken der Vielfalt und damit auch dem Gebot der Völkerverständigung“, hat Axourgos an seinen Amtskollegen Ludomir Handze geschrieben. Dieser Schritt sorgt für viel Aufmerksamkeit – auch in Polen.

Bürger der polnischen Partnerstadt hatten sich mit ihren Sorgen wegen der zunehmenden Homophobie im Nachbarland an das Bürgermeisteramt in Schwerte gewandt. Die nationalkonservative PiS-Partei und ultrakonservative Katholiken haben Lesben und Schwule zum Feindbild erklärt. „Es ist richtig, dass wir uns nicht in innere polnische Entscheidungen einmischen wollen“, sagt Axourgos. „Andererseits haben wir nun mal eine Städtepartnerschaft, und die muss auf Demokratie und Toleranz beruhen und nicht auf Diskriminierung. Hier erfolgt eine klare Diskriminierung, und das ist für uns inakzeptabel.“

Auch Paderborn prüft Partnerschaft

Der Lesben- und Schwulenverband will die deutschen Städte ebenfalls auf die Diskriminierung von Homosexuellen in Polen aufmerksam machen. Die Organisation mit Sitz in Berlin hat alle Kommunen mit polnischen Partnerstädten zum Thema angeschrieben; in Südwestfalen sind das Arnsberg, Lennestadt, Attendorn, Herdecke, Netphen, Wetter, Gevelsberg, Iserlohn und Siegen. Polnische Aktivisten haben eine Karte mit den Gemeinden erstellt, welche sich zur schwulenfreien Zone erklärt haben, sagt Markus Ulrich als Sprecher des Verbandes. „Leider werden die Autoren und Autorinnen gerade massiv angegangen und angeklagt, so dass ich auch nicht weiß, ob und wie aktuell die Seite gehalten wird.“

Paderborn überprüft wegen der Diskriminierung seine Städtepartnerschaft mit dem polnischen Przemysl. Dort fordern rechtskonservative Kreise, Gleichstellungs-Bewegungen sollten sich aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Dazu gehört beispielsweise auch, Sexualaufklärung in Schulen zu streichen.

Viel Lob von Bürgern

Dimitrios Axourgos erhält derzeit viel Post. „Aus Deutschland gab es Lob für die klare Haltung, aus Polen waren die Rückmeldungen gemischt, neben Lob steht Kritik von rechtskonservativen Leuten.“ Der Bürgermeister von Nowy Sacz soll, wie Axourgos erfahren hat, eine Antwort auf das Schreiben aus Schwerte vorbereiten, in dem er Verständnis für die Kritik der Städtepartner äußert. „Er sei selbst nicht angetan von der Entscheidung der Mehrheit seines Rates und hoffe, dass die Städtepartnerschaft weitergehe. Das finden wir hier in Schwerte ein positives Zeichen.“

Kein Platz für Ausgrenzung

Schwerte pflegt seit Jahren mit Nowy Sacz einen Schüleraustausch. „Wir haben noch intensivere Begegnungen im Bereich Sport und Kultur angedacht, das ist der richtige Weg, um klar zu machen, in welchem Europa wir leben und dass in unserem Europa Ausgrenzung und Diskriminierung keinen Platz haben“, sagt der überzeugte Europäer Axourgos und fügt hinzu: „Wir haben heute so viel mehr Wissen über die menschliche Sexualität, dass für Vorurteile oder Diskriminierung gegenüber gleichgeschlechtlichen Lebensentwürfen in unserer Gesellschaft kein Platz mehr ist.“