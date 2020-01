Winterberg. Rund 40 Lifte sollen am Wochenende im Raum Winterberg laufen. Doch Ende nächster Woche kündigen sich wieder mildere Temperaturen an.

Skifahrer haben am Wochenende gute Bedingungen im Sauerland

Für die Schneekanonen war es in dieser Woche kalt genug, rund 40 Lifte sollen am Wochenende rund um Winterberg laufen. „Wenn man den bisherigen Winter betrachtet, wird das ein Bomben-Skiwochenende“, sagt Julian Pape, Wetterexperte der Wintersport-Arena Sauerland.

Nach Frost in der Nacht zu Freitag herrschten gute bis sehr gute Wintersportbedingungen. „Die meisten Pisten haben bis zu 30 Zentimeter Kunstschnee, manche auch 40“, so Pape. Am Freitag waren bereits 32 Lifte im Kerngebiet Winterberg, Neu- und Altastenberg geöffnet. Auch das Skigebiet Hunau-Bödefeld in Schmallenberg öffnete wieder Rodelhang, Förderband und Skihütte.

Keine Loipen für Skilanglauf

Probleme haben noch Anlagen, die oberhalb von 800 Metern liegen. Weil es auf den Bergen im Moment am wärmsten ist, konnten sie nicht genügend Schnee erzeugen. Naturschnee gibt es nur auf mehr als 700 Höhenmetern, drei bis fünf Zentimeter liegen dort. Zu wenig für Ski nordisch, so dass am Wochenende keine Loipen gespurt sein werden. Das Skilanglaufzentrum Westfeld/Ohlenbach hat aber in den kalten Nächten künstlichen Schnee produziert. Dort soll am Samstag eine kleine bis zu 1,5 Kilometer lange Runde entstehen.

„Die Hotels sind gut ausgelastet. Es ist vernünftig, aber da geht definitiv noch was“, sagt Winterbergs Tourismusdirektor Michael Beckmann. Es fehle zudem an Tagesgästen. Das Center Parcs in Medebach hat ebenfalls bei Ferienhäusern und Hotel noch Kapazitäten an diesem Wochenende.

Tagesgäste fehlen, Skibetrieb ist überschaubar

Erfahrungsgemäß würde die Hochsaison in den kommenden Wochen beginnen, wenn in Niedersachsen die Ferien starten und auch in den Niederlanden freie Tage anstehen. „Trotzdem merken wir, dass die Tagesgäste fehlen. Der Skibetrieb ist auch überschaubar und das liegt natürlich verstärkt am Wetter und dem fehlenden Schnee“, erklärt Beckmann.

Nach einem wärmeren und regnerischen Montag könnte es in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag wieder Schnee geben, blickt Julian Pape auf die kommende Woche. Das Wochenende werde wahrscheinlich wieder milder.