CDU-Parteitag So lief der CDU-Parteitag in einem Wohnzimmer im Sauerland

Meschede/Hagen. Bernd Schulte aus Meschede war einer der Delegierten, die digital wählten. Wie das lief und wie die Reaktionen auf das Ergebnis sind.

Die historische Dimension dieses Tages, dieses Moments ist Bernd Schulte bewusst. Der 35-Jährige sitzt in seinem Wohnzimmer in Meschede im Hochsauerlandkreis, trägt Jeans, Hemd und Pullover. Auf Socken, zwischen Frühstück und Mittagessenszeit, bestimmt er an diesem richtungsweisenden Tag für die CDU mit. Der Jurist, der in der NRW-Staatskanzlei arbeitet, ist einer von 1001 wahlberechtigten Delegierten, die auf dem ersten digitalen Parteitag über den Bundesvorsitzenden entscheiden. Und damit womöglich auch über Kanzlerkandidaten und womöglich späteren Kanzler. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet setzt sich am Ende gegen die Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen durch.

Parteitag digital: Fühlt sich geschichtsträchtig an

„Es fühlt sich tatsächlich besonders und vielleicht sogar geschichtsträchtig an“, sagt der Familienvater über diese ersten digitalen Wahlen, die auch noch die wichtigsten der vergangenen 20 Jahre in der CDU sind. „Es wurde jetzt Zeit für eine Entscheidung, weil die Amtszeit von Angela Merkel unweigerlich vorbei ist – und darum haben sich die letzten Tage mit Spannung aufgeladen“, sagt Schulte.

Er sitzt an diesem Vormittag auf seiner weißen Couch, ein Kissen im Rücken. Drei Kinder hat er, die Kleinste - Josephine - ist bei der Oma, damit es etwas ruhiger ist. Louisa (6) und Max (3) springen aber um ihn herum. „Papa ist im Wohnzimmer und der Fernseher läuft“, sagt Schulte lachend über die TV-Übertragung live aus Berlin, „da kann ich nichts anderes erwarten.“ Für politische Bildung ist es ja selten zu früh.

Auf allen Kanälen auf der Suche nach Stimmungen

Auf dem Tisch liegt ein Tablet, auf dem eine digitale Videokonferenz die andere ablöst, zwei Handys in Griffweite daneben. Weil Parteitage sonst ein Ort des Austauschs sind, weil man sich bespricht und Stimmungen einfängt, versucht Schulte sich dieses Gefühl auch ins Wohnzimmer zu holen. „Ich kommuniziere mit vielen Leuten, die man sonst persönlich trifft, auf allen möglichen Kanälen - Zoom, Whatsapp, Telefon, Webex", sagt er. Mit anderen Delegierten aus dem Sauerland, mit der Jungen Union in Südwestfalen, mit Freunden aus ganz Deutschland. Irgendwo vibriert, schellt oder bewegt sich immer irgendwas. Die Welt ist ein Bildschirm.

„Es ist hoch spannend, es ist hoch professionell vorbereitet, es ist gut gemacht“, sagt der Mescheder über den digitalen Parteitag, „aber es ist eben doch etwas anderes als sonst, wenn man die Atmosphäre in der Halle spüren kann.“ Das Wohnzimmer ist kein idealer Resonanzraum, wenn es um die politische Zukunft in Deutschland geht, um die politische Zukunft in Europa.

Reaktionen aus dem Sauerland: Merz war der Favorit

Über eines von zwei Laptops hat er sich in den digitalen Plenarsaal eingewählt. Mit Zugangsdaten, die in den vergangenen Tagen unter notarieller Aufsicht an die Delegierten versendet worden waren, begibt er sich in die virtuelle Wahlkabine, gibt seine Stimme ab. 1. Wahlgang. Laschet und Merz, denen er starke Reden attestiert, bleiben übrig für die Stichwahl. Nicht einmal 12 Uhr ist es, als der Gewinner feststeht: Armin Laschet. Der richtige Mann?

In der Videokonferenz der Jungen Union Südwestfalen, in die sich Schulte zwischendurch einwählt, gehen die Meinungen auseinander. Laschet habe mit seiner emotionalen Rede überrascht, Merz mit einer guten Analyse inhaltlich geglänzt, auch Röttgen habe Anhänger gehabt, sagt Franziska Schütte-Sökeland. „Ich freue mich vor allem, dass wir ein Ergebnis haben. Es hat der Partei nicht gutgetan, dass die Entscheidung so lang auf sich warten ließ“, sagt die Bezirksvorsitzende der JU Südwestfalen.

Wichtig ist Zusammenarbeit zwischen Laschet und Merz

„Nicht nur ich, sondern auch andere hätten sich als Sauerländer gefreut, wenn Friedrich Merz eine Chance bekommen hätte. Er ist ein kluger Mann mit guten Ideen und entgegen dem Bild, das man von ihm entwirft, ein nahbarer, zukunftsgerichteter Kandidat, der der CDU im Bundestagswahlkampf mit neuen Akzenten gutgetan hätte“, sagt Schütte-Sökeland. Laschet sei aber ein ebenso guter Vorsitzender, vor allem, wenn zukünftig zusammengearbeitet würde.

Peter Blume ist Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes in Arnsberg - und damit wenn man so will auch Vorsitzender von Friedrich Merz, dessen Heimatstadt Arnsberg ist. "Die Stimmungslage ist wie das Wetter - etwas bedrückt", sagt Blume halb im Spaß und halb im Ernst. Er hätte sich gewünscht, dass Merz gewinnt. "Ich finde es schade, weil er eine fachliche Expertise in Wirtschafts- und Finanzpolitik eingebracht hätte, die ich mir gewünscht hätte", sagt Blume. "Aber ich sehe auch die Fähigkeit von Laschet, gerade in der Mitte zu integrieren. Das hat auch einen Wert für die CDU im Hinblick auf die Bundestagswahl."

Frauen-Union in Südwestfalen: Merz hat die weiblichen Wähler nicht erreicht

„Ich freue mich über das Ergebnis“, sagt die Kerstin Brauer, Bezirksvorsitzende der Frauen-Union in Südwestfalen. Überrascht sei sie gewesen, dass Laschet und Merz nach dem ersten Wahlgang nur fünf Stimmen trennten. „Das zeigt, welch gute Arbeit Armin Laschet als Ministerpräsident geleistet hat und wie viel Respekt ihm das auch in anderen Bundesländern eingebracht hat. Wir als Frauen-Union können mit ihm in eine gute Zukunft gehen.“ Eine sehr breit aufgestellte Zukunft sei das, weil Laschet nicht nur für Themen wie innere Sicherheit stehe, sondern weil er auch „ganz feine Fühler in sozialpolitischen Themen“ hat. Merz habe womöglich verpasst, die Frauen frühzeitig mitzunehmen. „Damit hätte er vor einem Jahr anfangen müssen – und nicht erst heute.“

Jan Günther, der Vorsitzender der Ortsunion Fleyerviertel in der Großstadt Hagen, in der seit Jahren eine Jamaika-Koalition im Rat regiert, setzt vor allem auf Zusammenhalt: „Die CDU hatte drei wirklich gute Kandidaten. Es gibt sicher einige CDU-Mitglieder, die jetzt enttäuscht sind. Umso wichtiger ist es, dass die unterlegenen Kandidaten nun im Team mitmachen. Die CDU will die Bundestagswahl wieder gewinnen.“

Auch bei Bernd Schulte, dem Delegierten aus Meschede, überwiegt die Freude, dass die Frage nach dem Parteivorsitzenden nun endlich geklärt ist. „Ich habe Friedrich Merz gewählt“, sagt er: „Ich komme aus dem Hochsauerlandkreis und kenne ihn seit 20 Jahren. Er wäre ein guter Mann gewesen mit einer klaren politischen Agenda.“ Das will er aber nicht als Abwertung Laschets verstanden wissen. „Das Konzept von Armin Laschet ist ein völlig anderes, aber ebenfalls ein sehr gutes. Mit dem Vorsitzenden Laschet wird die CDU sehr erfolgreich sein - im besten Fall in einem Team, dem auch Friedrich Merz angehört.“