Zeugnisvergabe mal anders: Die Oberstufenschüler des Reichenbach-Gymnasiums in Ennepetal werden im Einbahnsystem und in bestimmten Zeitfenstern durch Mensa und Aula geschleust.

Corona-Pandemie So lief die außergewöhnlichste Zeugnisvergabe in der Region

Ennepetal In der Corona-Pandemie gibt es noch Premieren: Zeugnisvergabe an Schüler, die nicht in die Schule dürfen. Die Not macht erfinderisch.

Elise ist gerade zurück von der Schule. Die Zwölfjährige, die in die sechste Klasse des Hildegardis-Gymnasiums in Hagen geht, hat ihr Zeugnis bei sich. Wie es war? "Ein bisschen doof", sagt sie. Sie meint: ganz anders als sonst. Keine Freunde in ihrer Nähe, viele Vorschriften und die Unsicherheit, sich versehentlich nicht an alles zu halten. Um 11.20 Uhr musste sie da sein, durch den Haupteingang rein, Zeugnis abholen, paar nette Worte von den Lehrern - und zum Seitenausgang schnell wieder raus. Das war's. Kein feierlicher Akt, ist eben so.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Schulen seit Wochen geschlossen. Der Unterricht findet online statt. Noten und Zeugnisse gibt es dafür trotzdem. Und zwar am heutigen Freitag. "Es hat den Umständen entsprechend alles gut geklappt", sagt Elises Mama, Stefanie Ludwig, deren kleinere Tochter Mina (10) auf die Karl-Ernst-Osthaus-Grundschule geht. Dort musste das Zeugnis bereits am Donnerstag abgeholt werden. "Ich finde ok, dass auch die Zeit im Distanzunterricht bewertet wird. Das ist in beiden Fällen auch ganz gut gelungen", sagt die Hagenerin.

Doch überall lief die Zeugnisvergabe anders. Ein Überblick über die außergewöhnlichste Zeugnisvergabe der vergangenen Jahrzehnte.

Das Misch-Zeugnis

Das Reichenbach-Gymnasium in Ennepetal splittete die Zeugnisvergabe. Die Schüler der Klassen 5 bis 9 bekommen am heutigen Freitag Post. Einfache Post, kein Einschreiben. Ist nämlich nur die Kopie des Zeugnisses. Schulleiter Dr. Stefan Krüger hat am Mittwoch und Donnerstag zusammen mit anderen Helfern höchst selbst mit am Tisch gesessen und die kostbare Fracht eingetütet. 500 Briefe. Tausende Noten.

Die älteren Jahrgänge kommen am Freitagvormittag zur Abholung. "Wir schleusen gerade 280 Schülerinnen und Schüler durch unsere großen Räumlichkeiten wie Mensa und Aula. Jeder hat ein genaues Zeitfenster zur Abholung. Auf einer Skizze haben wir für jeden ausgewiesen, wo sein Päckchen mit Ordnern aus Klausuren, Heften und Zeugnis bereit liegt", sagt Krüger. Einbahnsystem. Keine Kollisionen. Abstand, sowieso.

"Wir haben ein großes Einzugsgebiet, nicht jeder kann da mal eben vorbeikommen", begründet Krüger das Splitting: "Wenn alle kämen, würde es auch zu voll werden. Und wir müssen nicht zuletzt auch wirtschaftlich denken: Wir können nicht Päckchen mit einem Gewicht von einem Kilogramm an Hunderte Schüler schicken."

Dass das für die Schüler ein besonderer Tag unter besonderen Umständen ist, weiß er. "Die ganze Situation ist schon merkwürdig", sagt er. Für die Schule sei es auch ein gewaltiger organisatorischer Akt. Aber die Freude über das geschaffte Halbjahr soll nicht vergessen werden: "Die jüngeren Schüler bekommen ihr Original-Zeugnis dann, wenn wir uns alle wiedersehen können. Das zelebrieren wir dann nachträglich."

Das Sprach-Zeugnis

Moderater Betrieb herrscht am Freitagmorgen am St.-Ursula-Gymnasium in Neheim. "Die, die das Zeugnis unbedingt jetzt brauchen, weil sie sich damit bewerben wollen, holen sich das Zeugnis heute ab", sagt Schulleiter Bertin Kotthoff beim Blick auf die Flure. Die Schüler der 5. Klasse haben das Zeugnis zudem schon per Post erhalten. „Die sind ja auch neugierig, wie so ein Zeugnis am Gymnasium überhaupt aussieht.“ : in Telefonaten mit dem Fachlehrer oder in Einzel-Videokonferenzen.

Mit dem Weg der Vergabe habe die Schule dennoch länger gerungen. "Bei einer Verschickung per Post hätte ich Bedenken gehabt, dass es etwas schief geht. Keinesfalls würde ich wollen, dass das Zeugnis in falsche Hände gerät", sagt Kotthoff. "Und bei der digitalen Variante hatten wir keine Möglichkeit, das auf ganz sicherem Wege zu machen."

Kontaktlos-Zeugnis

Am Laurentianum-Gymnasium in Arnsberg trifft am Zeugnisvergabetag niemand niemanden. Nur das Sekretariat ist besetzt. "Oberstes Kriterium war, dass wir so wenig Kontakte wie möglich produzieren. Deshalb haben wir uns für den komplett digitalen Weg entschieden", sagt Schulleiterin Verena Verspohl. Sie sitzt am Freitagmorgen zu Hause und lädt die Zeugnisse ihrer 6. Klasse auf die Lernplattform der Schule hoch. 24 Zeugnisse, die direkt an die Schüler gehen, wie sonst auch. "Man muss sich ein bisschen konzentrieren, dass man das Zeugnis nicht an den falschen Schüler versendet, aber ansonsten ist das schnell und leicht gemacht", sagt sie. "Ich finde es nicht schlimm, wenn das Zeugnis als digitales Dokument verschickt wird. Hauptsache die Wertschätzung dafür ist da", sagt die Schulleiterin.

Die Eltern aller 560 Schülerinnen und Schüler mussten vorab zustimmen, nur eine digitale Datei des ausgewiesenermaßen "vorläufigen Zeugnisses" zu erhalten. Nur wenige weigerten sich. Diese Kinder erhielten die Noten per Post. Das Original gibt es, "wenn die Schüler die Schule wieder betreten", so Verspohl. "Wir sehen die Menschen auch lieber als eine Datei zu verschicken, aber in der derzeitigen pandemischen Lage wollten wir keine Verteilungsaktion in der Schule haben, weil es dann doch immer jemanden gibt, der unverhältnismäßig viele Kontakte hat."

Kurier-Zeugnis

Die Gesamtschule Rosenhöhe in Bielefeld beschreitet einen Sonderweg: Auf Vorschlag der Schulleitung erklärten sich die meisten Lehrer bereit die Zeugnisse an ihre Kinder persönlich auszuliefern - bis an die Haustür. Diese Alternative sei "für uns ein Zeichen von Wertschätzung zu Zeiten, in denen man sich kaum noch sieht“, erklärt Schulleiterin Claudia Hopp gegenüber dem Westfalen-Blatt.

<<< HINTERGRUND >>>

Das Schulministerium in NRW hat den Schulen freigestellt, wie die Schülerinnen und Schüler an ihre Zeugnisse gelangen. "Wenn die Noten zum Beispiel vorab mündlich besprochen werden, ist das aus unserer Sicht ein Ausdruck besonderer Fürsorge in einer schwierigen Zeit", sagt Ursula Kissel, Sprecherin der Bezirksregierung Arnsberg. Eine konkrete Frist, bis zu der das Zeugnis verteilt sein müsse, gebe es nicht, zeitnah sollte dies aber in jedem Falle erfolgen.

Das Zeugnis-Telefon, das die Bezirksregierung Arnsberg jedes Jahr für zwei Tage schaltet, ist in diesem Jahr nicht nur heute und Montag, sondern aufgrund der besonderen Umstände bis zum Donnerstag kommender Woche geöffnet. Eine gesteigerte Nachfrage nach Beratung und Schlichtung kann die Bezirksregierung am Freitagmittag noch nicht feststellen, erkennt aber ein Hauptthema für Nachfragen: den Übergang zur weiterführenden Schule.