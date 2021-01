Corona So unterschiedlich ist die Corona-Todesquote in den Kreisen

Hagen/Arnsberg/Siegen. Die Zahl der Corona-Toten steigt stark an. Aber in Relation zur Einwohnerzahl ist die Quote in den Kreisen sehr unterschiedlich.

Die Zahl ist seit dem Herbst unaufhörlich gestiegen: Waren von März bis Oktober binnen sieben Monaten 290 Menschen mit dem Coronavirus in den zwölf Landkreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Arnsberg gestorben, so ist nun innerhalb von knapp vier Monaten die Zahl auf 1880 Verstorbene hochgeschnellt.

In absoluten Zahlen hat der Kreis Unna die meisten Toten zu beklagen: 305 sind es laut der aktuellen Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI). Setzt man die Anzahl der Verstorbenen in Relation zu der Einwohnerzahl, dann ist der Kreis Olpe am stärksten betroffen. Auf 100.000 Einwohner kommen hier rechnerisch 85,9 Corona-Tote, im benachbarten Kreis Siegen-Wittgenstein sind es viel weniger: 33,3.

Der Kreis Olpe hatte schon zu Beginn der Pandemie NRW-weit einen der höchsten Werte von Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. Das hatte bereits in der ersten Welle im Frühjahr zu einer hohen Verstorbenen-Rate geführt - damals aber noch auf einem weit niedrigeren Niveau.

Die Übersicht der Kreise und Großstädte

Auch bei den Städten Hagen und Herne sowie dem Kreis Unna, die seit Monaten mit vielen Neuinfektionen und einer hohen Sieben-Tages-Inzidenz zu kämpfen haben, sieht man deutliche Auswirkungen: Auch hier gibt es pro 100.000 Einwohner die höchsten Verstorbenen-Raten zu beklagen. Im Detail sieht dies für die Region so aus:

1. Olpe: 85,9 Tote pro 100.000 Einwohner / 115 Tote insgesamt

2. Hagen: 81,6 / 154

​3. Herne: 81, 2 / 127

4. Unna: 77, 2 / 305

​5. Hamm: 75,0 / 135

6. Ennepe-Ruhr-Kreis: 68,5 / 222

7. Märkischer Kreis: 45,6 / 187

8. Dortmund: 38,2 / 225

9. Hochsauerlandkreis: 37,7 / 98

10 . Soest: 35,8 / 108

11. Bochum: 32,8 Tote / 120

12. Siegen-Wittgenstein: 30,3 / 84

Zu der Altersstruktur der Verstorbenen gibt es für die einzelnen Kreise keine vergleichenden Statistiken. Aus den deutschlandweiten Zahlen kann man aber erkennen, wie stark die Gefahr mit dem Alter steigt. Laut RKI gibt es in der Altersgruppe 35 bis 69 Jahre bei den Frauen 3,6 Corona-Tote pro 100.000 Einwohner, bei den Männern 8,2. In der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre steigt der Wert bei Frauen auf 49,3 Tote pro 100.000 Einwohner und bei den Männern auf 107. Bei den Über-80-Jährigen explodieren die Verstorbenen-Raten förmlich: 562,5 Verstorbene pro 100.000 Einwohner sind es bei den Frauen, 753,6 bei den Männern.