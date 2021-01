Stephen King bis Kai Meyer: Wie Viren zu Thrillern werden

Hagen, Seuchen funktionieren in der Literatur als Beschleuniger. Bestsellerautor Kai Meyer verrät, was Schriftsteller an Pandemien fasziniert

Die europäische Literatur verdankt ihre Geburt ausgerechnet einer Seuche. In Giovanni Boccaccios „Decamarone“ von 1348 retten sich zehn junge Leute vor der Pest auf das Land und machen sich mit Geschichten gegenseitig Mut. Wegen dieser Doppelfunktion sind Viren und Bakterien bis heute beliebte Handlungstreiber in Romanen, vom Horror- und Wissenschafts-Thriller bis zur belletristischen Seelenerkundung. Denn Viren haben alles, was Autoren und Leser brauchen: Die tödliche, unsichtbare und von vielen verkannte Gefahr sorgt für Spannung, gleichzeitig legitimiert sich auf einer weiteren Ebene das Erzählen als Strategie, Krisen zu überwinden.

Ob allerdings Corona mit all seinen Aspekten die Bedingungen erfüllt, zum guten Romanstoff zu werden? Das fragen wir Kai Meyer, einen der erfolgreichsten Erzähler im deutschsprachigen Raum, zu dessen Spezialgebiet die Erkundung von phantastischen Parallelräumen der Wirklichkeit zählt.

Man kann das Stichwort Corona nicht mehr hören

„Ich vermute, dass all die Corona-Thriller, die gerade in Arbeit sind, egal ob in Film oder Buch, keine großen Erfolgsaussichten haben“, sagt Meyer. „Man kann das Stichwort Corona ja nicht mehr hören, weil es uns allen gerade so nah ist. Von Seuchen und Viren dürften die meisten vorerst die Nase voll haben.“

Es macht eben einen Unterschied, ob man im Lockdown Thomas Manns „Tod in Venedig“ aus dem Bücherregal nimmt, wo der Protagonist voller Todessehnsucht der Cholera die Arme öffnet, ob man mit Schweißperlen auf der Stirn verfolgt, wie in Ken Folletts „Eisfieber“ Verbrecher ein mutiertes Ebola-Virus aus einem Hochsicherheitslabor stehlen - oder ob man sich selbst im realen Leben in der Situation wiederfindet.

Jede Pandemie erschüttert die Gewissheit des modernen Menschen, die Kontrolle über das eigene Schicksal zu behaupten. Die Autoren von Seuchen-Thrillern interessiert in der Regel jedoch weniger das Virus selbst, sondern was es mit der Gesellschaft macht. Dabei gehören Realitätsverweigerer nicht zur dramaturgisch bevorzugten Protagonistengruppe. Den Grund verrät Kai Meyer: „Will man als Schriftsteller wirklich in die Köpfe von Coronaleugnern? Ich hätte keine Lust, mich mit deren Weltbild herumzuschlagen. Zumal Querdenker wohl nicht diejenigen wären, die nach einer Apokalypse am Leben blieben. In einem Katastrophenthriller ist relativ wenig Platz für Leute, die verneinen, dass die Katastrophe überhaupt stattfindet.“

Stephen King und T.C.Boyle

Für Autoren ist entsprechend weniger der Zeitpunkt interessant, zu dem die Seuche wütet. „Sehr viele Filme und Bücher springen in die Zeit nach der Katastrophe“, analysiert Kai Meyer. „The Stand - Das letzte Gefecht“ von Stephen King ist ein Klassiker in diesem Genre, der das Endzeitpotenzial ausschöpft.“ „The Stand“ ist die Geschichte einer Pandemie. Ein mutierter Grippevirus bricht aus einem geheimen Militärlabor aus und tötet fast die gesamte amerikanische Bevölkerung. Einige 1000 Menschen sind immun. In einer zusammengebrochenen Welt mit Millionen verwesender Leichen im öffentlichen Raum müssen sie um ihr Überleben kämpfen. So wird aus der Horrorgeschichte gleichzeitig ein Reiseabenteuer. Nach diesem Muster funktioniert ebenfalls „The Walking Dead“.

Der große amerikanische Erzähler T.C. Boyle behandelt das Thema Pandemie aus mehreren Blickwinkeln. In „Nach der Pest“ aus dem Band „Schluss mit Cool“ bestehen die Protagonisten den Stresstest des Überlebens nicht. „Nach der Pest – eigentlich war es eine Mutation des Ebola-Virus, von Hand zu Hand und von Nase zu Nase übertragen wie eine banale Erkältung – war das Leben anders. Entspannter und überschwänglicher, einfach natürlicher. Die Hektik war vorbei, die Autobahnen waren frei von Staus bis rauf nach Sacramento, und unser armer schrumpfender, ausgeplünderter Planet war auf einmal wieder groß und geheimnisvoll“, heißt es darin. Drei Menschen bleiben verschont, und was machen diese drei? Sich fortan gegenseitig ihren Alltag zur Hölle.

Die Tragik des Überlebens beschreibt Kai Meyer ebenfalls in seinem Horrorroman „Phantasmen“, einer Endzeitgeschichte über eine Invasion von Geistern, die 2014 erschienen ist. „Die Erde ist entvölkert, und eine kleine Gruppe Überlebender kämpft sich durch die Ruinen der Zivilisation. Ob das Überlebende eines Zombie-Virus sind, von Krankheiten oder einer Invasionen von Außerirdischen: Es geht immer darum, wie sich die Überlebenden zusammenraufen, wie sie sich gegen die Gefahren von außen und die Bedrohung von innen durch Quertreiber behaupten.“

Und damit sind wir wieder bei den Drehbüchern, welche die Realität selbst schreibt, wobei nicht klar ist, ob das Leben die Kunst imitiert. Nur eines ist sicher im Reigen der Seuchen-Literatur. „Liebe in Zeiten der Cholera“ von Gabriel Garcia Marquez handelt nicht von der Cholera.

Chrossmedial Geschichten erzählen

Kai Meyers Horrorroman „Phantasmen“ wird derzeit als Comic mit Zeichnungen von Jurek Malottke adaptiert. In der ZDF-Mediathek ist aktuell sein Märchen „Die Hexenprinzessin“ zu sehen. Für Audible schreibt er die Hörspiel-Serien „Sieben Siegel“ und „Imperator“. Der Verschwörungsthriller „Imperator“ erscheint Anfang Mai auch bei Knaur als Buch, „mit das Beste, was ich bisher geschrieben habe“, so Meyer. Crossmediales Arbeiten ist für ihn selbstverständlich. „Mir geht es um das Erzählen“, sagt Meyer. „Für mich spielt es keine Rolle, in welchem Medium die Geschichte letztlich erscheint.“