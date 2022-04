Ein unbekannter Autofahrer soll am Karsamstag einen Mountainbikefahrer in Altena angegriffen haben (Symbolbild).

Fahndung Streit im Wald: Autofahrer greift Mountainbiker in Altena an

Die Polizei im Märkischen Kreis sucht den Fahrer eines grauen Mercedes Vito. Er soll einen 44-Jährigen im Wald angegangen und verletzt haben.

Die Polizei im Märkischen Kreis sucht nach einem Zwischenfall in Altena den Fahrer eines grauen Mercedes Vito. Der Fahrer soll am Karsamstag einen Mountainbike-Fahrer in einem Waldstück angegangen und verletzt haben.

Der 44 Jahre alte Radfahrer aus Altena war laut Polizeibericht gegen 12 Uhr mittags den Waldweg hinter einer alten Industriebrache am Winkelsen entlang gefahren. Etwa anderthalb Kilometer tief im Wald schloss der graue Mercedes auf den Radfahrer auf. Durch das Fenster soll der Autofahrer den Radfahrer aufgefordert haben, sich zu verpissen".

Angriff auf Radfahrer: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Als beide stoppten, soll der Autofahrer den Radfahrer zweimal den Abhang hinuntergestoßen haben. Der 44-Jährige, der bei dem Vorfall mehrere Schrammen davontrug und leicht verletzt wurde, rief die Polizei. Gegen den noch unbekannten Autofahrer, der seine Fahrt nach dem Vorfall fortsetzte, wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung an dem Mountainbike ermittelt.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei im Märkischen Kreis unter der Rufnummer 02371-91990 entgegen.

