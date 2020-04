Tierärztin als Erfolgsautorin: Liebeserklärung ans Sauerland

Es klingt wie ein modernes Märchen. Eine in Menden praktizierende Tierärztin schreibt zum eigenen Vergnügen eine Liebesgeschichte, die sie selbst gern so lesen würde. Ehemann und Freundinnen sind begeistert. Der Rohtext geht an eine Literaturagentur. Und wie durch ein Wunder wird der Erstling „Bleib doch, wo bin ich“ im März 2019 gleich bei einem Branchenführer des Buchmarktes veröffentlicht: beim Verlag S. Fischer in Frankfurt. Mehr noch: Das Lektorat ist so begeistert von Stoff, Figuren und Schreibe, dass die völlig unbekannte Autorin eine Option für insgesamt drei Romane erhält. Jetzt hat Lisa Keil (40) Buch Nummer zwei vorgelegt: „Hin und nicht weg“.

Die Doktorin und das liebe Vieh: Die gebürtige Frankfurterin hat ihren Kindheitstraum zum Beruf gemacht. Zudem liebt die 40-Jährige Pferde. Und doch: Ein Umzug aufs Land – Lisa Keil lebt mit ihrer Familie im Kreis Soest – war nicht zwangsläufig; naheliegend aber schon: Die Kundschaft lebt in der Regel auf dem Land. Zum Schreiben kam die Veterinärin aber durch Zufall. Als die Kinder von einer Tagesmutter betreut wurden, hatte Lisa Keil plötzlich Zeit und, mehr noch, Lust zu kreativer Arbeit. So entstand das erste Buch.

Irrungen und Wirrungen

Die 40-Jährige erzählt von dem, was sie kennt. Ein Lehrer aus der Großstadt kommt aufs Land, lernt eine lebenslustige junge Frau vom Dorf erst kennen und dann lieben, Irrungen, Wirrungen inklusive. Die im lockeren Plauderton geschriebene Geschichte von Liebe, Lust und Leidenschaft enthält ganz viel Sauerland-Feeling.

Lisa Keil ließ sich von einer Scheunenparty im Balver Ortsteil Eisborn inspirieren: „Als ich aufs Land gezogen bin, war die Scheunenparty für mich ein Kulturschock – aber positiv. Ich dachte, diese Art des Feierns – generationenübergreifend – gibt es nur hier. Ein paar Bauern aus meiner Kundschaft meinten, ich solle da mal hin. Ich bin ganz stolz darauf, dass es so was in unserer Gegend gibt.“

Rob ist der Arzt, dem die Frauen vertrauen

Der zweite Roman knüpft da an, wo der erste aufhört. Eine Figur aus dem Hintergrund rückt ganz nach vorn: der Tierarzt Rob. „Ich hatte den Tierarzt Rob bei meinem Erstling unglücklich zurückgelassen“, erzählt Lisa Keil, „ich dachte, das ist echt gemein, wie das Buch endet. Aber er war bei meinen Testleserinnen schon sehr beliebt. Und ich selbst dachte, da steckt noch mehr in dieser Figur.“

Was ihn interessant macht: Rob ist der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Sie drängen ihre Zuneigung förmlich auf. Dennoch ist der melancholisch wirkende Workaholic mit sich und seiner Arbeit allein. Da tritt eine junge Frau aus Berlin in das triste Leben des Veterinärs. Die junge Frau wirkt flippig, ja ein bisschen spitz. Der Schöne und das Biest: Kann das was werden?

Die Frage beantwortet sich im Romantik-Gewerbe in der Regel von selbst, so auch bei Lisa Keil. Aber entscheidend ist, wie so oft in der unterhaltenden Literatur, nicht das Ziel, sondern der Weg dahin. „Hin und nicht weg“ bietet weniger Komödie als der Erstling der Autorin, dafür aber deutlich mehr Psychologie.

„Rob ist schon eine klassische Liebesroman-Figur. Er sieht gut aus, er hat einen tollen Job, und er ist charmant. Gerade deshalb wollte ich ihm keine klassische Liebesroman-Frau gegenüberstellen.“ Der Roman sollte mehr enthalten als die Klein-Mädchen-Fantasie von Barbie und Ken. Robs Anabel erweist sich einerseits als kompliziert, andererseits aber als Frau mit ungeahnten Qualitäten.

Alltagsnahe Romane

So bleibt den Lesern die Deutung überlassen: Erzählt die Geschichte von des Widerspenstigen Zähmung – oder der Widerspenstigen Zähmung? Nebenher sind Lisa Keils alltagsnahe Romane immer auch an eine Liebeserklärung ans Sauerland, an Land und Leute. Erstaunlich, dass Film und Fernsehen noch nicht zugelangt haben.

