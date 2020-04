„Unerträglich, dass wir Pflegekräfte nicht schützen können“

Info Weiterer Todesfall in Altenheim in Menden

Krankenhäuser sowie Senioren- und Pflegeeinrichtungen haben ihren Bedarf an zusätzlicher Schutzkleidung an das NRW-Gesundheitsministerium gemeldet. Das hat auch Material in erheblichem Umfang bestellt und will es dann über die Bezirksregierungen an die Kommunen verteilen. Die Einwohnerzahl und die aktuelle Betroffenheit durch das Coronavirus seien Maßstäbe, so Christoph Söbbeler, Sprecher der Bezirksregierung in Arnsberg. „Aber noch haben wir nichts zum Verteilen an die Kommunen.“

In Menden ist eine weitere Bewohnerin (87) des Seniorenheimes Jochen-Klepper-Haus an den Corona-Folgen gestorben. Es ist der zweite Todesfall in der Einrichtung. In einer Pflegeeinrichtung in Winterberg sind einige Bewohner und Mitarbeiter erkrankt und positiv getestet worden. Eine Stationwurde komplett unter Quarantäne gestellt.