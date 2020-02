Unfall auf der A1: Vier Menschen schwer verletzt

Schwerte. Auf der A1 zwischen Westhofener Kreuz und Schwerte ist es zu einem Unfall gekommen. Vier Menschen sind dabei schwer verletzt worden.

Auf der Autobahn 1 sind in der Nähe von Schwerte bei einem Auffahrunfall vier Menschen schwer verletzt worden. Die Strecke musste in Richtung Köln nach der Kollision eines Lastwagens mit einem Pkw zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte zunächst voll gesperrt werden, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Freitagmorgen sagte.

Der Verkehr werde inzwischen auf der gegenüberliegenden Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es sei trotzdem mit Verzögerungen zu rechnen. Der Lastwagen fuhr nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf ein Auto auf. Die vier Insassen wurden schwer verletzt, der Fahrer des Lastwagens leicht.

