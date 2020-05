„Unfall“ war Mordversuch: Verkäuferin stach auf Kollegin ein

Erst war von einem tragischen Unfall die Rede, doch der entpuppte sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Hagen als heimtückischer Mordversuch: Vor dem Landgericht Hagen wird seit Freitag der Fall einer bis dahin unbescholtenen Bäckerei-Filialleiterin verhandelt. Die 48-Jährige aus Hemer hatte nach Überzeugung der Ermittler versucht, ihre erst 19 Jahre alte Kollegin aus Altena zu töten. Und das in der geöffneten Bäckerei-Filiale und offenbar, um die Unterschlagung von Tageseinnahmen zu vertuschen.

In dieser Bäckerei-Filiale in Iserlohn-Letmathe hatte sich die Tat ereignet. Foto: Thomas Reunert / IKZ

Sie wollte Polizeibeamtin werden und überbrückte die Zeit bis zur Aufnahmeprüfung mit einem Job in dem Geschäft in der Letmather Fußgängerzone. Die 19-Jährige ahnte nichts, als sie am Morgen des 18. November 2019 von der Filialleiterin in einen Abstellraum gerufen wurde.

20 Zentimeter langes Fleischermesser

„Es tut mir leid“, soll ihre Vorgesetzte gesagt und unvermittelt ein 20 Zentimeter langes Fleischermesser in den Bauch der jungen Frau gerammt haben. Mit voller Wucht. „Die Klinge drang bis zur Wirbelsäule durch“, so Staatsanwalt Michael Burggräf beim Verlesen der Anklageschrift. Nur durch eine Notoperation konnte die 19-Jährige gerettet werden.

Opfer ist bis heute krankgeschrieben

Ihr Vater (56) steht am ersten Verhandlungstag auf dem Flur des Landgerichts Hagen und kann kaum verhehlen, wie aufgewühlt er ist. „Meine Tochter ist ein grundliebes Mädchen. Sie tut niemandem etwas. Warum wollte die Frau sie umbringen?“ fragt er und findet auch ein halbes Jahr danach keine Antwort.

Die Bluttat hat das Leben der 19-Jährigen von einer Sekunde auf die andere grundlegend verändert: Die junge Frau ist bis heute krankgeschrieben und in psychotherapeutischer Behandlung. „Sie lebt in Angst, in großer Angst“, sagt ihr Vater. Er habe ihr einen Hund gekauft – dieser gebe seiner Tochter ein Gefühl von Sicherheit und bringe sie auf andere Gedanken.

Und doch gehen der jungen Frau die quälenden Fragen nach dem „Warum“ nicht aus dem Sinn. „Der Messerangriff ist für sie nach wie vor unerklärlich“, sagt Nebenklage-Anwalt Seydi Koparan. Und der Vater des Opfers ergänzt: „Warum bloß? Es hat nie Streit mit der Filialleiterin gegeben.“

Angeklagte sagte erst: Opfer sei ihr vor Schreck ins Messer gelaufen

Schon die Ursprungsnachricht hatte für Aufsehen gesorgt. Denn zunächst war von einem geradezu schicksalhaften Unglück die Rede. Sie habe mit ihrer jungen Kollegin Kartons an jenem 18. November 2019 in einem kleinen Lagerraum der Bäckerei-Filiale an der Hagener Straße auspacken wollen, hatte die 48-Jährige zunächst gesagt. Doch dann habe sich die junge Kollegin plötzlich erschreckt, sei aufgesprungen und ihr quasi in das Messer gelaufen, mit dem sie die Kartons habe öffnen wollen, so die Filialleiterin.

Schwerverletzt hatte sich die junge Frau damals noch in den Verkaufsraum schleppen können, wo sie von Kunden erstversorgt wurde, die auch den Rettungsdienst riefen. Die 19-Jährige kam nach Hagen in ein Krankenhaus, wurde notoperiert und lag längere Zeit im Koma. Als sie wieder aufwachte, wurde klar, was die Ermittler schon vorher vermutet hatten. Es war kein tragischer Unfall, sondern offensichtlich eine schwere Straftat.

Als Motiv für die Tat wird Spielsucht vermutet

Die Angeklagte soll in einer Bäckerei Filiale in Letmathe einer damals 19-jährigen Arbeitskollegin ein Fleischmesser in den Bauch gerammt haben. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Denn die 48-Jährige aus Hemer hatte wohl in die Kasse gegriffen und Einnahmen aus der Bäckerei-Filiale entwendet. Die Staatsanwaltschaft in Hagen, die die Frau wegen „versuchten Mordes in heimtückischer Begehung und zur Verdeckung einer Straftat“ und wegen Untreue angeklagt hat, vermutet, dass sie dies wegen ihrer Spielsucht getan hatte. Um dies zu vertuschen und ihrer noch jungen Kollegin die Schuld zuzuschieben, soll sie den Mordplan entwickelt haben. Und das wegen zweier Tageseinnahmen in Höhe von 984,76 Euro und 866,22 Euro.

An zwei Tagen im November soll die 48-Jährige nach Recherchen der Ermittler ihre Kollegin bei der Abrechnung unterstützt haben. Doch letztlich soll sie die Gelder nicht in den Tresor für die Abholung durch das Sicherheitsunternehmen eingelegt, sondern selbst eingesteckt haben.

Mit großer Wucht in den Bauch gestochen

Am Morgen des 18. November sollte das Sicherheitsunternehmen dann das zum Teil nicht mehr vorhandene Geld abholen – und damit setzte wohl der kriminelle Vertuschungsversuch der 48-Jährigen ein. Durch einen Tausch von Schichten soll die Filialleiterin dafür gesorgt haben, dass die 19-Jährige aus Altena an diesem Morgen Dienst hatte.

Mit dem Namenszug der 19-Jährigen soll die 48-Jährige dann bei dem Sicherheitsunternehmen die Abholung der Gelder abgezeichnet haben. Dann soll die Ältere die Jüngere unter einem Vorwand in einen Nebenraum gelockt und niedergestochen haben. Das Fleischmesser soll sie von zuhause mitgebracht haben.

Keine Aussage am ersten Verhandlungstag

Die 48 Jahre alte Angeklagte wird am ersten Verhandlungstag in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Sie macht einen sehr gepflegten Eindruck, hat einen Zopf akkurat nach hinten geflochten. Mit gesenktem Kopf verfolgt sie die Zeugenbefragung. „Heute“, sagt ihr Verteidiger Martin Düerkop, will sie sich nicht äußern.

Ein Familienmitglied soll nach der Festnahme der mutmaßlichen Messerstecherin Beamten gegenüber geäußert haben, dass diese Probleme mit ihrem Arbeitgeber gehabt hätte. Sie „würde von Bäckerei-Filiale zu Bäckerei-Filiale gereicht und schließe die Verkaufsräume morgens auf und abends wieder ab“.

Hinter die Theke des Verkaufsraums geschleppt

Nach dem Messerangriff, so beschrieben es Polizeibeamte im Zeugenstand, soll sich das schwer verletzte Opfer hinter der Theke des Verkaufsraums geschleppt und auf den Rücken gelegt haben. Dort habe die unter Schock stehende Angeklagte versucht, einen Lappen auf die blutende Wunde zu drücken.

Während die 19-Jährige immer wieder „Sie hat mich abgestochen“ geschrien habe, habe die Bäckerei-Fachverkäuferin wiederholt gerufen: „Das wollte ich nicht tun. Ich hatte doch keinen Grund dafür. Es war keine Absicht.“

Fleischmesser in Waschbecken abgelegt

Ihre damalige Erklärung für die Benutzung eines langen Fleischmessers in dem kleinen Abstellraum - sie habe durch das Fenster wuchernden Efeu entfernen wollen - klang nach Aussage eines Polizeibeamten wenig glaubwürdig. „Ein solches Werkzeug ist zum Entfernen von Efeu eher unzweckmäßig und nicht ungefährlich.“ Die Ermittler fanden das Messer nach der Tat in einem Waschbecken.

Die 19-Jährige, die den Mordversuch letztlich überlebt hatte, ist Nebenklägerin in dem Prozess. Am ersten Verhandlungstag war sie nicht anwesend. Nachdem sie wieder aus dem Koma erwacht war, dauerte es nicht lange, bis ihre Ex-Kollegin Mitte Dezember festgenommen wurde. Die nicht vorbestrafte 48-Jährige sitzt seitdem in der Frauen-JVA in Gelsenkirchen. Erkennt das Gericht tatsächlich auf versuchten Mord, sieht das Gesetz dafür in der Regel eine Freiheitsstrafe von 3 bis 15 Jahren vor. Es sind neun Verhandlungstage bis zum 7. August am Landgericht Hagen vorgesehen.

Der Prozess geht am 9. Juni weiter.