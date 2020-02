Düsseldorf/Hagen. In zweiter Instanz hat Prevent vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf einen Erfolg gegen Volkswagen errungen. VW muss Schadensersatz zahlen.

Urteil: VW muss Schadensersatz an Prevent zahlen

Der ehemalige VW-Zulieferer Prevent hat in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf einen Erfolg errungen. So hat Prevent nach dem Urteil des Gerichts doch Anspruch auf Schadensersatz von VW und Audi. Der Volkswagenkonzern kann gegen dieses Urteil keine Revision einlegen.

In einem weiteren Verfahren geht es jetzt um die Höhe, die VW an Schadensersatz zahlen muss. Prevent hat Anspruch auf Ersatz rückwirkend ab dem 1. April 2019.

TWB war bis zu Beginn des Machtkampfs ein gesundes Unternehmen

Zur Erinnerung: TWB, ein eigentlich gesundes Unternehmen, war in Schwierigkeiten geraten, nachdem sich die Eigentümerin Prevent deutschlandweit einen Machtkampf mit Volkswagen geliefert hatte. Hatten die Belegschaft und der Betriebsrat zunächst mit Prevent gegen VW gekämpft, so wandelten sich nach der gerichtlichen Niederlage in dem Machtkampf die Vorzeichen.

VW hatte sämtliche Geschäftsbeziehungen zu TWB gekappt, mehr als 200 Arbeitsplätze gingen verloren. Bei dem massiven Arbeitsplatzabbau fühlte sich die Mehrheitsfraktion im Betriebsrat, der intern als zerstritten gilt, von der IG Metall nicht ausreichend unterstützt. Während der Mai-Kundgebung der Gewerkschaften kam es zu Protesten gegen die IG Metall.