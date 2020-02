Hagen. Auf direkter Augenhöhe mit seinem Publikum verzaubert Illusionist Farid die Zuschauer. Wir verlosen Tickets für seine Show in Hagen.

Verlosung: Bühnen-Magie mir Farid in der Stadthalle Hagen

Farid gehört zu den populärsten Illusionisten in Deutschland. Selbst größte Zweifler versetzt er in pures Erstaunen. Moderne Magie auf Weltniveau – verblüffend, geheimnisvoll, einzigartig!

Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für die Show (einschl. Meet & Greet) am Freitag, 6. März 2020, 20 Uhr, in der Stadthalle Hagen und freuen Sie sich im Anschluss der Show auf eine persönliche Begegnung mit dem Magier.

