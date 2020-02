Verlosung: Die Nacht der Musicals in Meschede

Meschede. Eine bunte Mischung bekannter Musicalhits sorgt für Gänsehautmomente bei der Nacht der Musicals in Meschede. Wir verlosen Tickets.

Die herausragenden Darsteller verbreiten durch ihre Stimmgewalt und das schauspielerische Talent jede Menge Emotionen und garantieren einen unvergesslichen Abend für Jung und Alt.

Erleben Sie eine bunte Mischung bekannter Musicalhits aus Tanz der Vampire, Rocky, König der Löwen, Mamma Mia, Cats in der Stadthalle Meschede. Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für "Die Nacht der Musicals" am 3. März 2020, 20 Uhr.

