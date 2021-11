Verlosung: „Winterzauber im Europa-Park“

Hagen. Gewinnen Sie eine Übernachtung für vier Personen im 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück und Eintritt in den Europa-Park. Jetzt teilnehmen!

Vom 27. November bis 9. Januar verwandelt sich der Europa-Park in Rust in ein magisches Winterwunderland. Die 15 europäischen Themenbereiche verzaubern mit ihren glitzernden Christbaumkugeln und winterlich geschmückten Fassaden Besucher jeden Alters.

Gewinnen Sie eine Übernachtung für vier Personen im 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück und Eintritt in den Europa-Park.

Teilnahmeschluss ist der 25. November 2021.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland