Raus, Spaß haben! – Die besten Ausflugsziele in Südwestfalen

Südwestfalen hat viel zu bieten: Neben den gut tausend Bergen und weiten Wiesen unter anderem auch eine Menge Sehenswürdigkeiten. Wir haben uns auf Tripadvisor, einer Internetbewertungsplattform für Reisen und Sehenswürdigkeiten, näher umgesehen - und stellen die am häufigsten und am besten bewerteten Attraktionen aus der Region vor.

In der Gunst der Nutzer steht vor allem die sportliche Seite Südwestfalens ganz oben. Skifahren im Winter aber auch Rodeln, Mountainbiken und Klettern im Sommer sind bei den Tripadvisor-Nutzern besonders beliebt. Nicht zuletzt deshalb führen der Erlebnisberg Kappe (Platz 1) sowie das Skiliftkarussell Winterberg (Platz 2) das Ranking an. Beide Orte sammeln in dem Portal die meisten Bewertungen unter den Landmarken der Region für sich ein. Das es aber auch ruhiger geht, zeigt Platz drei: Die Atta-Höhle in Attendorn überzeugt viele Nutzer mit den farbenfrohen Stalaktiten, Stalagmiten und Stalagmaten positiv. Platz vier belegt der Bestwiger Freizeitpark Fort Fun, der auch viele Gäste von weit her ins Sauerland lockt. Unter anderem gibt es Bewertungen aus Berlin, Freiburg und sogar aus der Schweiz.

Neben altbewährten Klassikern kann die Region aber durchaus auch richtige Innovationen bieten: Der Erlebnisaufzug, der die Besucher vom Fuß des Berges bis zur Burg Altena bringt und Geschichte auf der rund 90 Meter langen Fahrt lebendig werden lässt, ist in seiner Form so sicherlich einzigartig. Die Rezensenten nehmen dafür einen weiten Weg auf sich: Es gibt unter anderem Bewertungen aus den USA, aus Namibia und aus Frankreich.

Doch was macht eigentlich eine gelungene Sehenswürdigkeit aus? „Für mich muss eine Sehenswürdigkeit einen einfach begeistern “, sagt Paul Koch, der mit seiner Frau Urlaub in der Region macht. „Und am besten lernt man dabei auch noch etwas.“ Im Sauerland stehe aber, quasi naturgemäß, vor allem die Landschaft im Vordergrund. „Vor allem die vielen Seen begeistern mich immer wieder.“

Die südwestfälischen Attraktionen und Landmarken entzücken aber nicht nur Auswärtige. Die Meschederin Paula Junge, die ganz in der Nähe des am Rande der Kreisstadt gelegenen Hennesees (Platz 9) wohnt, freut sich darüber, da zu leben, wo andere ihren Urlaub verbringen: „Hier ist es einfach schön, man kann sich hier am See sehr gut erholen. Und vor allem im Sommer, besonders bei gutem Wetter lohnt sich ein Besuch. Dann ist hier nämlich immer eine ganze Menge los.“