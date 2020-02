Schnee in der Region - Unfälle und Staus auf glatten Straßen

Hagen. Schnee und überfrierende Nässe sorgen am Morgen für glatte Straßen in der Region. Auf der A45 kommt es im Berufsverkehr zu langen Staus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwochmorgen für weite Teile des Landes vor glatten Straßen. In höheren Lagen kann es schneien. Oberhalb von 600 Metern rechnet der DWD im Sauer- und Siegerland mit Schneehöhen zwischen 10 und 15 Zentimetern. Aber auch im Flachland muss mit Glätte durch überfrierende Nässe und leichten Schneefall gerechnet werden. >>> Zur Warnkarte des DWD

Die Polizei berichtet von Unfällen auf glatten Straßen. Vor allem im südlichen Kreisgebiet habe es am Morgen Unfälle gegeben, berichtet die Polizei im Märkischen Kreis: „Aktuell bearbeiten wir 15 Verkehrsunfälle. Bislang zum Glück „nur“ Blechschäden. Fahren Sie vorsichtig.“

Der späte Wintereinbruch sorgt für kleine Probleme auf Straßen in Menden und Balve. Zu Verzögerungen kommt es am Morgen auf den Strecken Richtung Asbeck und Eisborn. Auch aus Neuenrade heraus Richtung Neuenrade, Langscheid und Plettenberg gibt es immer wieder Staus. Aber der Verkehr rollt, wenn auch langsam.

Lange Staus auf der A45

Auf der A45 zwischen Hagen und Olpe kommt es am Morgen im Berufsverkehr immer wieder zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. Zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid-Süd mussten Verkehrsteilnehmer zum Teil mit Verzögerungen von über 60 Minuten rechnen. Laut einer Polizeisprecherin sei es schon seit den Morgenstunden glatt auf der Autobahn 45. „Es fahren sich immer wieder Lastwagen wegen der Glätte fest.“

Auch im Bahnverkehr kommt es am Morgen zu Problemen. Ein umgestürzter Baum im Gleis behindert den Zugverkehr zwischen Hagen und Rummenohl auf der Strecke der RB52. Die Züge aus Richtung Lüdenscheid enden und beginnen in Rummenohl. Aus Richtung Dortmund enden und beginnen die Züge in Hagen.

Ein umgestürzter Baum im Gleis behindert den Zugverkehr zwischen Gevelsberg-Kipp und Gevelsberg West. Die S-Bahnen S5 und S8 werden zwischen Hagen Hauptbahnhof und Wuppertal-Oberbarmen über Schwelm umgeleitet.

Die Hagener Straßenbahn AG berichtet von Behinderungen durch Schneeglätte. Fahrten der Linie 512 enden und beginnen in Selbecke. >>> Zur Homepage der Hagener Straßenbahn AG