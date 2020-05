Warum fast alle Corona-Test-Zentren in Region schließen

Die Zahl der speziellen Corona-Test-Stationen in der Region wird drastisch reduziert. Das ist die Folge von Entscheidungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfale-Lippe (KVWL). Und die stoßen auf Kritik: Der Ennepe-Ruhr-Kreis zeigt sich verärgert und spricht von vielen verunsicherten Bürgern. Und die Stadt Hagen nennt den Schritt ein „falsches Signal“. Der Kurswechsel komme unvorbereitet und stoße „auf absolutes Unverständnis“.

Was steckt dahinter? Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise wurden zwei Arten von Corona-Zentren in der Region eingerichtet, um Verdachtsfälle möglichst aus den Arztpraxen fernzuhalten und das Ansteckungsrisiko zu mindern. Zum einen hatte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) selbst Behandlungszentren eingerichtet, zum anderen hatten die kommunalen Gesundheitsämter, teils mit Unterstützung von Hilfsorganisationen, Test-Zentren geschaffen. Die Tests dort konnten über das kassenärztliche System mit den Krankenkassen abgerechnet werden.

Kommunen schließen Test-Zentren unter Protest

Doch dieses Verfahren hat die KVWL nun gestoppt. „Das ist eine Reaktion auf den Rückgang der Fallzahlen“, so Vanessa Pudlo, die Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung. „Zudem ist die Ausrüstung mit Schutzkleidung in den Hausarztpraxen sehr verbessert worden. Wir können daher jetzt zu der eigentlich vorgesehenen Systematik zurückkehren und die Tests durch die Hausärzte durchführen lassen.“

Das hat zur Folge, dass etwa der EN-Kreis das Testzentrum in Schwelm aufgibt, ebenso wie die Stadt Hagen den Coronatest-„Drive-in“ im Stadtteil Altenhagen. Beide unter Protest. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hingegen wird die Zentren an der Uni in Siegen und am Krankenhaus in Bad Berleburg sowie auch ein mobiles Test-Team weiter vorhalten – allerdings auf eigene Kosten.

Selbst den Abstrich machen: Mindert das die Qualität?

Die Art der Testung und mögliche Qualitätsunterschiede hätten bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, so Vanessa Pudlo. Hintergrund: In den kommunalen Testzentren mussten die Besucher meist selbst den Abstrich aus dem Rachen-/Nasenraum nehmen und die Probe dann verschlossen weiterreichen, in den eigenen KVWL-Zentren macht dies medizinisches Fachpersonal. „Es ging allein um die sinkende Zahlen“, so Pudlo.

Neben dieser indirekten Auswirkungen auf die kommunalen Test-Zentren schließt die KVWL aber auch fast alle ihre eigenen Corona-Behandlungszentren, in denen niedergelassene Hausärzte ihren speziellen Dienst versehen hatten. Auch die seien angesichts der aktuellen Lage nicht mehr nötig. „Das war ja quasi eine zweite Versorgungsschiene, die wir aufgebaut hatten, jetzt aber nicht mehr brauchen“, so Vanessa Pudlo. Geschlossen worden sind bereits gestern die Zentren in Olpe, Siegen, Lüdenscheid, Witten und am Westfalenstadion in Dortmund. Bis Ende des Monats kommen Arnsberg, Schmallenberg und Soest noch mit dazu. Geöffnet bleiben vorerst die KVWL-Zentren in Hagen-Eilpe, Bochum und Herne. „Und wir behalten die Lage natürlich weiter im Blick und können auch wieder hochfahren“, sagt Vanessa Pudlo.

Verband: Genug Schutzkleidung in Hausarztpraxen vorhanden

Generell Unterstützung erfährt der Kurs der KVWL auch vom Hausärzteverband Westfalen-Lippe. Deren Vorsitzende Anke Richter-Scheer sagt: „Dort, wo die Zentren nicht mehr benötigt werden, ist es richtig, sie zu schließen. So stehen die Ärztinnen, Ärzte und Medizinischen Fachangestellten, die in den Corona-Behandlungszentren im Dienst waren, wieder in ihren Praxen zur Verfügung.“ Viele Patienten wollten auch wieder von ihrem eigenen Arzt behandelt werden und die Praxen vor Ort hätten sich auf die Situation eingestellt. „In puncto Schutzkleidung hat sich die Lage entspannt“, so Richter-Scheer. „Die Rückmeldungen, die uns aus den Praxen erreichen, zeigen, dass die Praxen mit Schutzkleidung ausgestattet sind. Anders als zu Beginn der Pandemie ist auch Nachschub an Schutzkleidung verfügbar.“