Wegen Corona: Um 16 Uhr aufstehen und Chili zum Frühstück

Jeder, der prominent ist und etwas auf sich hält, hat es vermutlich schon getan. Popstar Lady Gaga zum Beispiel, Schauspielerin Emma Watson, Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger. Und natürlich die Fußball-Stars von Cristiano Ronaldo bis Marco Reus. Ihre Botschaften in den sozialen Medien versehen sie mit dem passenden Stichwort: stayhome. Oder die schon leicht verärgerte Variante der Normalbürger: stayfuckinghome. Verdammt nochmal: bleibt wegen des Coronavirus zu Hause!

Richtig und wichtig ist der Hinweis nach wie vor. Aber – und das wird manchmal vergessen: Nicht jedem fällt das gleich leicht. Denn für die einen in der Stadt bedeutet das den Verlust ihres bisherigen Lebens. Für andere, die auf dem Land wohnen, ändert sich bisweilen kaum etwas. Ein Gegensatzpaar berichtet aus seinem neuen Alltag.

Philipp Nitschke ist 22 Jahre alt und von Beruf Roadie. Heißt: Er baut das Equipment von Bands auf und ab, wenn sie auftreten. Das mit den Auftritten hat sich erstmal erledigt. Zudem ist er als DJ unterwegs. Auch das hat sich erstmal erledigt. „Die Eventbranche wird es immer geben, habe ich gedacht“, sagt er. Krisenfest. Gute Sache. Denkste. Nun sitzt er in seiner Wohnung. Er wohnt in der Stadt in einem Mehrfamilienhaus inSiegen, 100.000 Einwohner. 18 Quadratmeter in einer Zweier-Wohngemeinschaft sind sein persönliches Refugium.

Ein Gespräch mit ihm ist unterhaltsam, weil er vieles auch mit einem Augenzwinkern erzählt. So schlimm kann es um ihn nicht bestellt sein. Wobei: Das, was er erzählt, ist bemerkenswert. „Ich stelle meinen Schlaf-Rhythmus um“, sagt er. „Ich versuche, so lange wie möglich zu schlafen und da mache ich erstaunliche Fortschritte.“ Er lacht. An dem Tag, als wir telefonieren, ist er um 4 Uhr ins Bett gegangen und um 16 Uhr aufgestanden. Zum Frühstück gibt’s dann auch schon mal Chili con Carne. Warum er das macht? „Wenn ich aufstehe, wird es fast schon wieder dunkel. Dadurch fällt es mir leichter, das gute Wetter zu akzeptieren.“

Kein Garten, kein Balkon, nichts

Er ist gern unter Leuten, gern unterwegs. Die Sonne weckt in ihm ein Verlangen, dem gerade nur schlecht nachzugehen ist. Die Wohnung hat keinen Garten, keinen Balkon, nichts. Aber sein Zimmer hat ein Fenster. „Das zu öffnen, ist aber nicht dasselbe. Außerdem: Sonneneinstrahlung habe ich nur zwischen 15 und 16 Uhr. Und dann sieht man nichts mehr auf dem Fernseher.“ Einmal hat er sein Zimmer jetzt schon umgestellt. „Aber ich habe festgestellt: Es gibt keinen Ort, wo ich den Fernseher hinstellen könnte, wo die Sonne im Laufe des Tages nicht einmal draufscheint.“

Manchmal geht er in den Supermarkt, ansonsten hält er sich an die Anweisung, andere Menschen zu meiden. In seinem Zimmer hat er sich ein kleines Musikstudio eingerichtet, um die Wachzeit mit neuen Kompositionen zu verbringen. Und, ach ja, das Wohnzimmer müsste noch gestrichen werden, da ist neulich eine Flasche Rosé-Sekt explodiert. Da war die Welt vermutlich noch in Ordnung.

Seelischer Schaden, wenn das so weitergeht

Der junge Mann hat sich mit seinem neuen Leben vorerst arrangiert und macht das Beste draus. Er sagt aber auch: „Wenn das noch einige Wochen und Monate so weitergeht, dann trägt der eine oder andere einen seelischen Schaden davon.“ Ob er sich oder andere meint, ist nicht ganz klar.

Klar ist nur, dass er Loraine Hennig und ihre Familie nicht meinen kann. „Ich muss gestehen, dass sich für mich persönlich nicht viel geändert hat“, sagt die 31-Jährige. „Wir wohnen recht ländlich, wir sind sowieso meistens zu Hause und fahren nicht oft in die Stadt.“

Wir – das sind ihr Mann und die drei Kinder Jap Luana (8), Mila (6) und Paul (1). Die Familie wohnt in einem Haus in Menden, einen Garten gibt’s wie bei vielen anderen, die im Sauerland und nicht mitten in der Stadt wohnen, auch: 1200 Quadratmeter mit Sandkasten, Matschküche, Trampolin, Spielturm und Schaukel, Gartenhütte, Holzhütte, Kletterbaum – und einem Bachlauf, der das Grundstück der Hennigs von dem der Nachbarn trennt. „Eigentlich sind die Kinder vollkommen ausgelastet mit Aktivitäten“, sagt die Mama. „Wir sind alle Draußen-Menschen."

Das Wetter macht es leicht, zu Hause zu bleiben - zumindest wenn man einen Garten hat

Natürlich gibt es auch Dinge, die die Familie vermisst. Die Älteste und ihre Schwester gehen turnen und tanzen, aber nur einmal in der Woche. Und die Mama vermisst die freie Zeit am Vormittag, wenn sie die Schulzeit nutzt, um sich mit Freundinnen zu treffen, die ebenfalls kleine Kinder haben. Dafür fällt für die meisten in der Familie das frühe Aufstehen morgens weg. Und aus der Schule muss gerade auch niemand mehr abgeholt werden. "Wir haben Glück, dass das Wetter in den vergangenen Tagen so schön war", sagt sie. Das habe es noch leichter gemacht, zu Hause zu bleiben.

Als die Kinder noch nicht da waren, da lebten sie auch anders, erst in Hagen, dann in Letmathe. Höchstens mal mit Balkon, immer ohne Garten. "Wir haben in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass wir sehr, sehr glücklich und froh sind, dass unsere Wohnsituation ist, wie sie ist", sagt Loraine Hennig. "Eine Wohnung ohne Balkon und dann noch mit Kindern - das stelle ich mir in diesen Zeiten hart vor." Und das ist es vermutlich auch.

