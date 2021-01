Schunkeln und singen - aber digital: So läuft Karneval 2021

An Rhein und Ruhr Alle Züge und Sitzungen sind abgesagt, Karneval findet in der Region trotzdem statt. Mit einem Spendenmarathon und vielen digitalen Höhepunkten.

Es ist wohl die größte Solidaritätsaktion, die es im Kölner Karneval je gegeben hat und sie soll alle Jecken trotz abgesagter Züge und Sitzungen in Stimmung bringen: Das Festkomitee hat sich unter dem Motto „Mer looße üch nit allein“ mit mehr als 100 Künstlern, Bands und Rednern aus der Karnevalsszene zusammengeschlossen, um Spenden für Kollegen aus der Eventbranche zu sammeln, die wegen der Pandemie seit Monaten keine Einnahmen haben. Bühnen- und Veranstaltungstechniker, Fahrer, Kleinkünstler, Betreuer, Tanzgruppen und Spielmannszüge zählen dazu. Neben Bettina Böttinger, CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat auch TV-Moderator Guido Cantz die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen.

An Altweiber (11. Februar) wird er gemeinsam mit Mirja Boes den Spendenmarathon moderieren, der von circa 11 bis 16 Uhr als Livestream im TV-Format aus der Kölner Lanxess-Arena gesendet werden soll. "Die Resonanz ist jetzt schon toll", sagt Cantz. Dank mehrerer Großspenden seien bereits über 200.000 Euro zusammen gekommen. "Uns allen war wichtig zu zeigen, dass wir so etwas aus uns heraus sehr schnell auf die Beine stellen können", so der Moderator.

Das solle auch ein Zeichen an die Politik sein. "Ohne die Menschen, für die wir jetzt sammeln, können wir Künstler gar nicht auf der Bühne stehen. Und jetzt geht es um deren Existenz", sagt Cantz, der normalerweise im Januar und Februar etwa 200 Auftritte im Karneval hat. "Ich bin froh, jetzt helfen zu können. Und wenn dazu noch viele Menschen an Altweiber zuhause im Homeoffice ein bisschen Spaß haben, ist das noch besser."

Höhner sind in der Lanxess-Arena auch dabei

Das genaue Programm werde derzeit noch ausgearbeitet, aber so viel ist schon jetzt klar: "Wir wollen so viele Künstler wie möglich auf die Bühne bringen, etwa 30 bis 40 Programmpunkte aufbieten. Das ist unter Corona-Bedingungen ein großer logistischer Aufwand", erzählt Cantz. Cat Ballou, Bläck Fööss, Klüngelköpp, Miljö, Bernd Stelter und viele andere werden live dabei sein. Um die Spenden gerecht zu verteilen, wurde eigens ein Beirat gegründet, die Hilfsgelder können dann ab dem 8. Februar unbürokratisch auf der Internetseite der Kölsch-Akademie beantragt werden.

Auch die Höhner unterstützen die Aktion in der Lanxess-Arena gerne, es ist einer von wenigen Auftritten der Kölner Kultband in dieser Session. "Wir spielen in Autokinos und haben einige Auftritte bei Livestreams, aber das sind nur ungefähr zehn Prozent von dem, was wir in normalen Jahren machen", erzählt Frontmann Henning Krautmacher. Mit der Traurednerin Anne Gladbach haben die Höhner gerade das Lied "Irjendwann sin mer uns widder!" aufgenommen, das sich mit der Gefühlslage in der Pandemie beschäftigt. "Wir wollten alle Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, die Corona mit sich bringt, verarbeiten", erklärt Krautmacher. Offenbar hat die Band damit einen Nerv getroffen - das neue Lied stieg sofort oben in den Charts ein.

Keine digitalen Auftritte in Düsseldorf

Anders sieht es in der anderen Karnevalshochburg des Landes aus: In Düsseldorf findet dieses Jahr – auch digital – fast nichts statt. „Unsere Tätigkeit als Prinzenpaar steht im Moment still“, sagt Dirk Mecklenbrauck, der das Amt gemeinsam mit Uåsa Katharina Maisch bekleidet. „Wir haben keinerlei Auftritte oder Grußworte geplant, das ist schon traurig“, so Mecklenbrauck.

Manche Vereine würden aber kleine Aktionen starten. Und für einige Kinder gibt es zumindest einen Kamelleregen: Mit einem Malwettbewerb für Grundschüler wollen das Comitee Düsseldorfer Carneval und die städtische Reinigungsgesellschaft wenigstens ein bisschen Karneval in die Stadt bringen. Die Mädchen und Jungen sind dazu aufgerufen, ein Bild von sich selbst zu malen, das sie in genau in dem Kostüm zeigt, das sie gerne am Rosenmontag getragen hätten. Ein Jury kürt die Gewinner – und dann regnet es für die ganze Schulklasse Süßigkeiten.

In Monheim wollen die Jecken im Autokino ihre Sitzungen feiern, fünf Veranstaltungen sind geplant. Unter anderem gibt es nach Angaben der Monheimer Kulturwerke eine „Drive-In-Prunksitzung“ und ein „Altweiber-Drive-In“, alles auf einer Wiese in Rheinnähe. Viel Karnevals-Prominenz hat sich angekündigt, die Höhner, Bläck Fööss und Bernd Stelter treten auf. Für alle, die im Auto mitschunkeln und singen gilt natürlich: Bitte verkleiden!

Auf der Couch feiern in Duisburg, Voerde und Dinslaken

Zuhause bleiben und dennoch mitfeiern können die Voerder und Dinslakener Narren: Am Tulpensonntag kommt der Zug unter dem Motto „D’r Zoch kütt noh Hus!“ per Livestream direkt in die Wohnzimmer der Jecken. Ab 11.11 Uhr geht’s los, die Aufnahmen werden in einer Voerder Halle gemacht und die Narren können auch mit chatten.

Auch die Duisburger Narren brauchen zum Feiern die heimische Couch nicht zu verlassen: „Wir haben uns bei den extrem hohen Coronazahlen in Duisburg erstmal gefragt, ob es ethisch überhaupt vertretbar ist, etwas Karnevalistisches zu planen. Auch wenn es nur online ist“, erzählt Michael Jansen, Präsident des Hauptausschusses Duisburger Karneval 1956 e.V. Nun sei aber klar, dass es zumindest einen digitalen Altweiberball geben werde.

"Wir sind noch da und wir kommen auch wieder"

Und auch der Orden für den „Bürger des Jahres“, der seit 1974 vergeben wird, soll verliehen werden. „Außerdem planen wir einen digitalen Karnevalssamstag“, so Jansen. Unter dem Motto „Karneval at home“ könne man sich einwählen und bekomme zudem vorher noch ein jeckes Paket vor die Tür gestellt, mit Sekt, Hütchen, Sessionsorden und Kamelle. Das Angebot richte sich vor allem an Sponsoren und Mitglieder, solle aber auch zeigen, dass die Karnevalisten weiterhin aktiv sind. „Wir sind noch da und wir kommen auch wieder“, so Jansen.