Sternsinger: Segenspäckchen statt Besuche an der Tür

An Rhein und Ruhr Die Sternsinger bringen die Segenswünsche wegen der Coronakrise anders. Eine Essener Gemeinde hat sich etwas Besonderes überlegt.

Sie ziehen eigentlich verkleidet als Könige durch die Straßen, singen und schreiben ihren Spruch an die Türen. In diesem Januar geht das nicht, die Sternsinger müssen kreativ werden, um die Menschen trotzdem zu erreichen. Bereits der Startschuss der Aktion Dreikönigssingen im Aachener Dom fiel deutlich kleiner aus als geplant: Nur zwölf Kinder waren anwesend, als die 63. Aktion mit bundesweit 300.000 Sternsingern eröffnet wurde. Das Motto 2021: „Heller denn je - Die Welt braucht eine frohe Botschaft“.

Und auch wenn der katholische Brauch wegen der Corona-Pandemie diesmal weitgehend ohne persönliche Kontakte stattfindet, haben die Kirchengemeinden in der Region viele Ideen, wie die Segenswünsche trotzdem zu den Menschen kommen. In der Essener Gemeinde St. Ludgerus und Martin erhalten alle, die sich angemeldet haben, ein Segenspäckchen. „Wir dürfen nicht klingeln, deswegen werfen wir sie in den Briefkasten“, erklärt Anna Sammiller, die die Aktion organisiert.

Viele haben sich in Rüttenscheid fürs Segenspäckchen angemeldet

In den Päckchen befinden sich neben dem Segenszettel auch Infos zur Aktion sowie ein Überweisungsträger. „Die Resonanz ist toll“, sagt Sammiller. Mehr als 70 Haushalte haben sich bei der Rüttenscheider Gemeinde gemeldet, mehr als in den Vorjahren. Zwischen dem 8. und 10. Januar verteilen Sammiller und andere Helfer die Päckchen dann. Auch ein Video ist noch in Arbeit. „Darin erzählen Kinder die Geschichte der heiligen drei Könige“, so Sammiller.

Auch in Rheurdt hat die aktuelle Situation die Planungen in der Gemeinde St. Martinus über den Haufen geworfen. Die Sternsinger werden nun am 9. Januar vor den örtlichen Bäckereien stehen, dort gibt es die Segenswünsche zum Mitnehmen. Einen Tag später sind sie auch in den Kirchen der Gemeinde anzutreffen – für alle, die sich die Segensschilder abholen wollen, geht es im Einbahnstraßensystem durch die Gotteshäuser.

Digitaler Segen auf der Homepage

In Hamminkeln hat eine Sternsingergruppe von St. Maria Frieden ihren Besuch an der Tür bereits vor einiger Zeit mit der Kamera aufgenommen, so dass ab dem 2. Januar auf der Homepage der Gemeinde ein digitaler Segen zu sehen ist. Unter Einhaltung der AHA-Regeln wird außerdem eine Gruppe vor oder in den Kirchen stehen, um die Segenswünsche zu verteilen.