Das Wetter wird ungemütlich in Nordrhein-Westfalen: Atlantische Tiefausläufer bringen milde Luft und damit unbeständiges bis stürmisches Wetter in den Westen.

Sturm in NRW: Unwetterwarnungen für Teile des Landes

Sturm in NRW: Unwetterwarnungen für Teile des Landes

Verkehr Sturm in NRW: Deutsche Bahn warnt vor Zugausfällen

Essen. Sturm in NRW: Die Deutsche Bahn warnt für die nächsten beiden Tage bundesweit vor starken Einschränkungen im Bahnverkehr.

Aufgrund der Sturmwarnung kann es am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Februar, zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr kommen.

„Die Deutsche Bahn beobachtet die aktuelle Wetterentwicklung und bereitet sich auf diese vor“, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presseagentur mit. „Mitarbeitende und Einsatzfahrzeuge werden in Bereitschaft versetzt, um eventuelle Sturmschäden schnell beseitigen zu können.“

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) tobt der Sturm vor allem in der Nacht zu Donnerstag über NRW. Dann sind Böen mit bis zu 120 Stundenkilometer möglich. Dadurch können zum Beispiel Äste herunterfallen und Oberleitungen beschädigen. Reisende werden gebeten, sich vor der Abfahrt genau zu informieren.

⚠ Aufgrund der beiden Sturmtiefs #Xandra und #Ylenia muss in den nächsten Tagen mit starken Einschränkungen im Bahnverkehr gerechnet werden 💨🌧🌪.

Aktuelle Infos jederzeit auf

-> https://t.co/hJO3fkbp58 — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) February 16, 2022

Ab dem späten Mittwochabend gilt in den Regionen rund um Münster, Paderborn und Bielefeld eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Auch im Rest von NRW sei mit Sturmböen zu rechnen, schreibt der DWD.

Lesen Sie weitere Texte zu Sturm und Unwetter in NRW:

Am Donnerstagmorgen soll der Wind laut DWD zunächst etwas abschwächen, im Tagesverlauf gebe es aber wieder verbreitet Böen aus dem Westen. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, schrieb der Wetterdienst. Auch am Wochenende rechnet der DWD noch mit stürmischem Wetter. Vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag nähere sich ein Orkantief. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region