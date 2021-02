Suchmaschine aus Düsseldorf soll den lokalen Handel stärken

An Rhein und Ruhr. Der Düsseldorfer Till Breckner hat eine Suchmaschine entwickelt, die den lokalen Handel stärken soll. Städte in NRW befürworten das Projekt.

Weinhandlungen, Bücherläden, Aquaristik- und Musikgeschäfte: Die Liste der Shops, die in der neuen, lokalen Suchmaschine Shoptimist bereits erfasst sind, ist lang. „Seit dem Start am 16. Januar dieses Jahrs sind bereits 650 Shops registriert“, sagt Till Breckner, Erfinder der Suchmaschine. Nutzer, die Shoptimist aufrufen und über das Suchfeld einen Warennamen eingeben, bekommen als erstes Suchergebnisse aus der unmittelbaren Umgebung angezeigt, erst dann erscheinen Produkte aus einem größeren Radius. Bisher ist die Suchmaschine jedoch nur in Düsseldorf nutzbar. Am 7. Februar startet die Shoptimist in Essen. Damit aber noch nicht genug: „Wir haben noch viel vor. In Zukunft wollen wir die Produktpalette der Suchmaschine auf ganz Deutschland ausweiten“, sagt der Firmengründer.

Entstanden aus einer „Schnapsidee unter Freunden“, wie der Unternehmer selber sagt, hat Breckner die Suchmaschine, gemeinsam mit einem 16-köpfigen Team, aufgebaut und weiterentwickelt. „Erste Ideen habe ich schon 2013 entwickelt. Initialzündung für das Projekt war aber Corona“, sagt Breckner. Mit seiner Website wolle der Erfinder „lokale Händler nach vorne stellen“ und zu Handelsriesen wie Amazon eine Alternative bieten, die für die lokalen Händler seit Jahren eine große Bedrohung darstellen.

Qualifizierte Weiterentwicklung bisheriger Möglichkeiten

„Die Suchmaschine ist eine qualifizierte Weiterentwicklung der bisherigen Möglichkeiten von Onlineplattformen, mit klarem lokalen Bezug. Dass so der lokale Handel in Düsseldorf unterstützt wird, begrüßen wir sehr, und das nicht nur in Zeiten von Corona“, sagt eine Sprecherin der Stadt Düsseldorf.

Marc Heistermann, Geschäftsführer des Handelsverband NRW Ruhr, steht der Idee noch skeptisch gegenüber. Seiner Meinung nach benötige eine solche Seite „viel Lokalpatriotismus, um die Menschen dorthin zu lenken. Viele suchen nämlich gar nicht mehr über bekannte Suchmaschinen, sondern rufen direkt die Amazon-Seite auf.“

Suchmaschine startete erfolgreich

Genau aber diese Heimatliebe treibt das Team rund um Till Breckner an. Der Firmengründer habe sich bereits vor acht Jahren schon dazu entschieden, nicht mehr bei Online-Handelsriesen zu bestellen: „Wir haben ein Herz fürs Ruhrgebiet und ich denke so geht es vielen Menschen im Bezug auf ihre Heimatstädte.“ Dies belegten auch die Zahlen, die Breckner vorliegen habe. Während des ersten Wochenendes nach Start der Suchmaschine in Düsseldorf hätten bereits 4100 Personen mehr als 4000 Suchanfragen über Shoptimist gestellt.

Die Möglichkeit zum Kauf auf alternativen Wegen, wie eben über einen Online-Shop, nutzten mittlerweile 50 Prozent der Händler, weiß Heistermann. „Während der Corona-Krise sind noch einmal weitere 35 Prozent der Läden zusätzlich auf den Zug aufgesprungen und haben einen Online-Shop ins Leben gerufen oder Click-und-Collect-Angebote ausgebaut.“

Kostenüberlegungen noch nicht abgeschlossen

Für genau diese Läden biete Shoptimist eine gute Plattform die eigenen Artikel zu vermarkten, sagt Breckner - bisher sogar noch kostenfrei. „Mit der Kostenüberlegung sind wir noch nicht fertig. Wir könnten uns aber vorstellen, dass die Shops künftig eine monatliche Gebühr und einen Preis pro Klick zahlen.“ Im Gegensatz zu Amazon, denn: Bei dem Online-Riesen wird neben einer Grundgebühr unter anderem auch eine Listing-Gebühr verlangt und Werbung geschaltet. Letztere sei das teuerste an einem Auftritt bei Amazon, weiß der Shoptimist-Erfinder.

Eine ähnliche Idee wie hinter Shoptimist steckt auch hinter „wesel-bringts.de“. „Zahlreiche Händler haben sich diesem lokalen Netzwerk bereits im ersten Lockdown angeschlossen“, weiß Swen Coralic, Pressesprecher der Stadt Wesel, zu berichten. Die Idee: Bürger bestellen online, per Mail oder per Telefon Artikel von lokalen Geschäften und unterstützen damit die heimische Wirtschaft. Die Artikel werden geliefert oder können vor Ort abgeholt werden.

Gutschein-System für Wesel

Zusätzlich habe der Rat der Stadt Wesel beschlossen, eine Million Euro für ein Gutschein-System für den Handel vor Ort bereitzustellen. „Bürger zahlen nur 80 Prozent des Gutscheinwerts, die restlichen 20 Prozent die Stadt“, erklärt Coralic das Prinzip. Der städtische Zuschuss gelte bis Jahresende 2021. Allein mit dieser Kampagne werde bis zu fünf Millionen Euro für den örtlichen Handel generiert.

Auch die Düsseldorfer Wirtschaftsförderung habe bereits vor Weihnachten eine Übersichtsseite, den „Düsseldorf Platz“, erstellt. „Hier kann man sich in aller Ruhe einen guten Überblick über die verschiedenen Angebote verschaffen und so die lokalen Anbieter unterstützen“, teilt eine Stadtsprecherin mit.

Ein Facebook-Account als virtuelles Schaufenster

Eine kreative Lösung, gerade für Pandemiezeiten, bietet auch die Stadt Emmerich: „Bereits im Frühjahr 2020 hat die WFG mit dem Facebook Account „Homeshopping Emmerich“ für alle Gewerbetreibenden ein virtuelles Schaufenster eingerichtet, über das Waren oder Speisekarten präsentiert, Öffnungszeiten und Kontaktdaten kommuniziert werden können“, berichtet Sara Kreipe, Geschäftsführerin von Wirtschaft Marketing Tourismus (WFG) in Emmerich.

Für die Stadt seien bereits acht Standorte über Shoptimist registriert worden, sagt Till Breckner. Ein guter Anfang, findet Kreipe: „Suchmaschinen und auch Onlineshops bieten eine gute Möglichkeit Händler und ihr Sortiment vom Sofa aus auffindbar zu machen. Es ist enorm wichtig digital auffindbar zu sein.“ Gerade in der Krise habe die Digitalisierung einen längst überfälligen Aufschwung bekommen. Innenstädte und auch der Handel sollten „begeistern, überraschen und vielfältig sein. Dazu müssen sie sich neu erfinden und positionieren.“

Schließungen aufgrund der Corona-Krise

werden, stehe für die Städte fest. Bereits jetzt mussten zahlreiche Städte Schließungen verkraften, dies berichtet auch unter anderem Kreipe für Emmerich.

„Eine detaillierte Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt kann man aber noch nicht treffen“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aber von der Stadtverwaltung Düsseldorf. Die Unsicherheit sei weiterhin hoch, die Perspektive in den kommenden Wochen und Monaten unklar. Klar sei aber auch, dass durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung Branchen in sehr unterschiedlichem Maße betroffen seien.

„Wir sehen uns hier als fairer Partner in einer schwierigen Zeit. Im Gegensatz zu Amazon wollen wir mit Shoptimist nicht selbst Händler sein, sondern ausschließlich die Produkte von lokalen Händlern an die Bürger bringen“, sagt Till Breckner.