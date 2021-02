Aus für "Dosentourismus": Niederlande führen 2022 Pfand ein

Aus den Niederlanden "Dosentouristen" aus NRW bringen gerne Getränke aus den Niederlanden mit, weil es dort keinen Pfand auf Bierdosen und Co. gibt. Das ändert sich.

Mal eben über die niederländische Grenze für ein "blikje bier" - oder statt einer Dose gleich für eine ganze Palette? Das ist keine Seltenheit. Denn in den Niederlanden gibt es noch kein Pfand auf Getränkedosen.

Und schließlich nervt einige Menschen in NRW das deutsche Pfandsystem gehörig. Von "Dosentourismus" ist gar die Rede. Doch damit ist in den kommenden Jahren Schluss. Genauer gesagt: ab dem 31. Dezember 2022. Dann wird in den Niederlanden ein Pfandbetrag von 15 Cent auf Getränkedosen eingeführt.

Niederlande: Dosenpfand kommt erst Ende 2022

Ausreichend Zeit bleibt also noch für die letzten Feldzüge der Dosentouristen. Und ausreichend Zeit für die Branche, sich vorzubereiten, wie die niederländische Staatssekretärin Stientje van Veldhoven sagt.

Noch muss das Pfandsystem ausgearbeitet werden. Verantwortlich dafür sollen Hersteller und Supermärkte sein. Kleine Unternehmen werden laut Regierung von der Pfandannahme freigestellt.

Dosenpfand: Der niederländischen Umwelt zuliebe

In den Niederlanden ist das Thema seit über 20 Jahren umstritten. Was Gegnerinnen und Gegner nervt, hat den Umweltschutz zum Ziel: Mit der Pfandeinführung will die Regierung erreichen, dass die jährlich rund zwei Milliarden verkauften Dosen recycelt werden, statt in den Müll zu wandern.

"Ungefähr 150 Millionen Dosen landen jährlich in der Natur. Tiere verletzen sich daran. Mit einem Pfand ist das schnell Vergangenheit", so van Veldhoven.

Dosenmüll hat weiter zugenommen

Ein Pfand für kleine Plastikflaschen kommt bereits ab dem 1. Juli diesen Jahres. Die Staatssekretärin hatte im vergangenen Jahr mit den Produzenten vereinbart, dass der Dosenmüll in der Natur um mindestens 70 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016 und 2017 sinken muss.

Sonst werde ein Pfand eingeführt. Das hat nicht geklappt, der Dosemüll hat im vergangenen Jahr sogar um 27 Prozent zugenommen. Die Politik griff durch: Das Dosenpfand kommt.