Extraschicht 2023 im Ruhrgebiet: Spektakel an 44 Spielorten

Ruhrgebiet. Nach drei Jahren Zwangspause tritt die Extraschicht 2023 wieder mit vollem Programm an. Das können Besucher in der langen Kuturnacht erleben.

Die Extraschicht 2023 findet am 24. Juni statt.

In diesem Jahr beteiligen sich 22 Städte an der langen Kulturnacht im Ruhrgebiet

Ein Überblick über die Angebote bei der Extraschicht 203 in den Städten

Mehr Licht - geht nicht. Nicht hier, in der goldgetränkten Welt des Wiener Künstlers Gustav Klimt, und zwar in ihrer strahlenden, überlebensgroßen, begehbaren, digitalisierten und musikalisch unterlegten Version. Kenner sprechen da gern von „immersiver Ausstellung“, das unterstreicht die eigene Kennerschaft so schön: Es sind einfach Ausstellungen, in die die Leute eintauchen sollen. Die überwältigen sollen.

Licht und Überwältigung: Womit wir ganz mühelos bei der nächsten „Extraschicht“ wären. Die Nacht der Industriekultur wird in diesem Jahr am 24. Juni gefeiert, am letzten Samstag im Juni wie (fast) immer. Und knapp in den anhebenden Sommerferien. Diesmal dabei: und, falls das Wetter sich hält, 200.000 Besucher. Ein Sommernachtstraum mit Ansage.

„Die Extraschicht hat das Selbstbewusstsein der Region geprägt“

Und erstmals dabei ist eben „Phoenix des Lumières“, der „Phoenix der Lichter“ mit seiner digitalen Überwältigung durch Klimt (Hundertwasser, Schiele . . .) in Groß. Das Zentrum steht, man ahnt es schon, auf dem gleichnamigen früheren Industriegelände in Dortmund und hat sich in den letzten Monaten zu einem großen Anziehungspunkt entwickelt. „Wie kaum ein anderes Format hat die Extraschicht das Selbstbewusstsein der Region geprägt“, so Axel Biermann, der Geschäftsführer der veranstaltenden „Ruhr Tourismus“: „Wir begrüßen in diesem Jahr altbekannte Spielorte ebenso wie spektakuläre neue.“

Erstrahlte Fassaden und eine illuminierte Drohnenshow am Fördergerüst

Und so werden sie am Archäologie-Museum in Herne die Fassade ebenso zum Erstrahlen bringen wie am Museum Zeche Hannover in Bochum. Im Quartier „Fürst Leopold“ in Dorsten gibt es eine illuminierte Drohnenshow am Fördergerüst. „Phoenix des Lumières“ natürlich und viele, viele andere alte Gebäude in modischem Rot, Gelb, Blau, Grün: Dass auf das ganze Ruhrgebiet ein neues Licht fällt, ist ja überhaupt der Sinn der Sache.

Falls Sie noch nie dabei waren, Extraschicht geht so: Man hat mit einem einzigen Ticket Zutritt zu allen Spielstätten und kann dort bleiben, solange man will. Man kann sich aber auch von 18 bis 2 Uhr treiben lassen, wechselnde Standorte anfahren, dazu gibt es ein Netz von mehreren Pendelbus-Linien, die von 18 bis 2 Uhr im 15 oder 30-Minuten Takt fahren. Deren Fahrpreis ist im Ticket inbegriffen und berechtigt auch zu Fahrten im ganzen VRR-Gebiet. Die Fahrpläne finden Sie an dieser Stelle auf der Extraschicht-Webseite.

Extraschicht 2023: Das ist das Programm in den Städten

Einfach das größte Spektakel, das das Ruhrgebiet zu bieten hat

Ansonsten? Ändere nie ein gewinnendes Konzept. Akrobatinnen werden auf Türme klettern, Kleinkünstler über Fußball reden, Musiker in Bahnen spielen, Pantomimen über Gelände schreiten. Chöre singen, Autorinnen lesen, Kumpel führen. Verbotene Orte öffnen sich. Streetdance, Hip-Hop, Körperkunst. Brauhof-Party bei Fiege, Jazz am Dortmunder U, Bergkapelle Auguste Victoria am Erzschacht in Marl, Abba-Cover-Band. Erstmals dabei ist auch die Neue Zeche Westerholt in Gelsenkirchen/Herten oder ein Spaziergang in großer Höhe auf Phoenix West. Insgesamt: schlichtweg das größte Spektakel, das das Ruhrgebiet zu bieten hat.

Das kostet das Extraschicht-Ticket

Vorverkauf bis zum 23. Juni: 20 Euro, ermäßigt 16 Euro

bis zum 23. Juni: 20 Euro, ermäßigt 16 Euro Ruhr-Topcard.Inhaber zahlen im Vorverkauf den halben Preis (10 Euro).

zahlen im Vorverkauf den halben Preis (10 Euro). Seit 19. Juni werden bei Online-Ticketbestellungen keine Kontrollarmbänder mehr verschickt, sondern ein Print@Home-Ticket. Dieses kann dann am ersten Spielort des Abends gegen das Kontrollarmband getauscht werden.

werden bei Online-Ticketbestellungen mehr verschickt, sondern ein Print@Home-Ticket. Dieses kann dann am ersten Spielort des Abends gegen das Kontrollarmband getauscht werden. An der Abendkasse kosten Extraschicht-Tickets 24 Euro .

kosten Extraschicht-Tickets . Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

