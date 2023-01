Deutschlandticket: VRR begrüßt Rabatt für Firmenkunden

An Rhein und Ruhr. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Unternehmerverband begrüßen einen Firmenrabatt beim Deutschlandticket – möglichst ohne Bürokratie.

Die Einigung darüber, dass es beim 49-Euro-Monatsticket im Nahverkehr, dem sogenannten Deutschlandticket, einen Rabatt auf Jobtickets geben wird, wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Unternehmerverband begrüßt. „Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass einfache Lösungen für den ÖPNV in Deutschland möglich sind. Es hat in den drei Monaten viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu gebracht, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen“, erklärte Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbands.

„Der VRR begrüßt ein Jobticket-Modell für das Deutschlandticket ausdrücklich und setzt sich gemeinsam mit vielen anderen Verbünden in Deutschland für die Einführung ein“, signalisiert VRR-Sprecher Dino Niemann ebenfalls Zustimmung.

Neben der Einigung zwischen Bund und Länder, dass das Deutschlandticket am 1. Mai starten kann, gab es am Freitag eine Verständigung über ein Jobticket. Arbeitgeber sollen demnach die Möglichkeit bekommen, das Ticket mit einem fünfprozentigen Abschlag zu kaufen. Voraussetzung ist, dass sie es mit einem Abschlag von mindestens 25 Prozent an ihre Beschäftigten weiterreichen.

Minimaler bürokratischer Aufwand

Für den Unternehmerverband, der rund 700 Mitgliedsunternehmen zählt, sei dieser finanzielle Vorteil ein zentrales Argument, um das Jobticket Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schmackhaft zu machen. „Und der bürokratische Aufwand für die Arbeitgeber muss minimal sein“, fordert Wolfgang Schmitz. „Also keine zig Formulare und Nachweise einfordern – wie heute in Deutschland leider so häufig üblich –, sondern das Ticket schnell, einfach und digital buchbar machen.“

Dann könne das Jobticket auch weiter eine wichtige Rolle für Unternehmen dabei spielen, Mitarbeitende zu binden und zu gewinnen. „In der Konsequenz besteht die reelle Chance, dass noch mehr Menschen künftig mit dem ÖPNV zwischen Wohnung und Arbeit pendeln. Und damit wäre viel gewonnen“, so Schmitz.

VRR: Weitere Kundinnen und Kunden gewinnen

Der VRR betont, dass einige Details von der Finanzierungsrichtlinie abhängen. „Momentan werden auch Lösungen für Firmen und Großkunden auf Deutschlandebene erarbeitet“, führt VRR-Sprecher Dino Niemann an. Der Verkehrsverbund geht davon aus, dass mit einem solchen Ticket auch weitere Kundinnen und Kunden gewonnen werden könnten.

