Elfjähriger nach Bootsunfall auf der Lahn gestorben

DLRG und Feuerwehr suchten nach einem Jungen, der in die Lahn gefallen war. Ein Schlauchboot-Unfall auf der Lahn bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) hat am Samstag die größere Suchaktion ausgelöst.

Dautphetal. Der Junge, der am Samstag bei einem Bootsunfall auf der Lahn ins Wasser gefallen ist, ist tot. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt.

Jetzt ist es traurige Gewissheit. Der Elfjährige Junge, der am Samstagvormittag bei einem Bootsunglück auf der Lahn im hessischen Dautphetal ins Wasser gestürzt war, ist tot. Das bestätigte ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen auf Nachfrage.

Die näheren Umstände des Todesfalls werfen viele Fragen auf. Deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft Marburg jetzt. Zu den wesentlichen Fragen zählt dabei auch, warum zwei erwachsene Männer mit dem Jungen bei Hochwasser auf die Lahn gegangen sind. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Marburg kündigten aber eine Pressemitteilung im Laufe des Tages an.

Das ist am Samstag passiert

Der Elfjährige war am frühen Samstagnachmittag mit zwei weiteren erwachsenen Männern in einem Schlauchboot auf der Lahn unterwegs. Ob es sich dabei um die Familie des Elfjährigen handelt, ist zunächst noch nicht bekannt. Das Boot soll in Höhe Friedensdorf gekentert und der Junge dabei ins Wasser gefallen sein. Die beiden Männer hatten sich trotz des Hochwassers und der erheblichen Fließgeschwindigkeit der Lahn ans Ufer retten können. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und behandelt. Der Junge aber blieb zunächst verschwunden.

Ein Großaufgebot aus bis zu 250 Rettungskräften und einem Polizeihubschrauber war im Einsatz um den vermissten Elfjährigen zu finden. Nach Stunden gelang es schließlich, ihn zu finden und aus dem Wasser zu holen. Das berichteten hessische Medien und die deutsche Presseagentur am Samstagabend.

Wie mittelhessen.de meldet, waren von Cölbe bei Marburg aus Retter mit einem Boot lahnaufwärts gefahren. Ein Polizeihubschrauber unterstützte aus der Luft und weitere Einsatzkräfte sollen bis Cölbe mehrere Seile quer über die Lahn gespannt haben, um den Jungen retten zu können.

Fundort des Jungen

Zwischen Friedensdorf und der Carlshütte wurden die Rettungskräfte dann fündig. Am späten Nachmittag sei der Junge dann bewusstlos aber lebend aus dem Wasser gezogen worden, wird ein Polizeisprecher zitiert. Der Junge wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Seinen Zustand beschrieb ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag noch als „sehr, sehr kritisch“. Am Abend dann war es traurige Gewissheit. Der Elfjährige ist gestorben.

Die Behörden warnen bei der aktuellen Lage vor den Gefahren an und auf der Lahn: Hochwasser sorge aktuell auf der Lahn für hohe Fließgeschwindigkeiten, sagte ein Sprecher des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Der Pegelstand sei höher als normal.

Mit zahlreichen Einsatzkräften wurde zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau nach einem vermissten Elfjährigen gesucht, wie die Polizei mitteilte. Am späten Nachmittag sei der Junge dann lebend aus der Lahn geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Foto: Nadine Weigel / dpa

