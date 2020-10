Familie aus Recklinghausen kippt Beherbergungsverbot

Am Verwaltungsgericht hatte eine Familie aus dem Kreis Recklinghausen gegen das Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg geklagt. Jetzt darf die Familie ihren Urlaub in einer Ferienwohnung antreten.

Recklinghausen/Stuttgart. Per Eilantrag hatte eine Familie aus dem Kreis Recklinghausen gegen ein Beherbergungsverbot geklagt. Mit Erfolg. Jetzt geht es für sie in Urlaub.

Eine Familie, die per Eilantrag vor dem Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg das dortige Beherbergungsverbot gekippt hat, tritt nun ihren Urlaub im Kreis Ravensburg an. Das sagte die Anwältin der Familie, Elisabeth Rahe, der Deutschen Presse-Agentur. Die Familie sei bei dem Urlaub in einer Ferienwohnung unter sich und in keinem Hotel, betonte die Anwältin.

Die Antragsteller hatten laut Gericht ab diesem Freitag eine Woche Urlaub im Kreis Ravensburg gebucht. Vergangenen Samstag wurde im Kreis Recklinghausen, in dem die Familie wohnt, dann der Neuinfektions-Wert von 50 überschritten. Damit gilt der Kreis seitdem als Risikogebiet.

Die Urlauber argumentierten gegenüber dem Gericht unter anderem, die Vorlage eines negativen Corona-Tests diskriminiere Gäste aus Regionen mit schlechten Testkapazitäten und Familien. Sie hätten es nicht geschafft, ein Testergebnis innerhalb von weniger als 72 Stunden zu erlangen - wobei es nur 48 Stunden alt sein darf. Weiterhin müsse der Test privat bezahlt werden und belaste die Antragsteller mit ihren drei Kindern erheblich.

Beherbergungsverbot ist in Baden-Württemberg ab sofort außer Kraft

Das Beherbergungsverbot ist in Baden-Württemberg damit vorläufig mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt, wie das Gericht am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Es können keine Rechtsmittel eingelegt werden.

Das Gericht sah den Einschnitt in das Grundrecht auf Freizügigkeit als unverhältnismäßig an. Das Land habe auch nicht darlegen können, dass Hotels und Pensionen „Treiber“ des Infektionsgeschehens seien, so dass drastische Maßnahmen nötig seien.

Es sei den Antragstellern auch nicht zumutbar, bis zu 48 Stunden vor Ankunft genommene negative Corona-Tests vorzulegen. Man könne nicht gewährleisten, dass Reisende in so kurzer Zeit einen Corona-Test erlangen könnten (dpa)