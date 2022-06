Flug-Chaos: „Man muss mindestens fünf Stunden einplanen“

An den Flughäfen in NRW herrscht zurzeit viel Chaos. Vor dem Check-in und den Sicherheitskontrollen bilden sich teilweise lange Schlangen.

Lange Warteschlangen, verspätete Flieger und verpasste Flüge: Zurzeit herrscht an den Flughäfen großes Chaos. Nach einem WAZ-Bericht über eine Frau, die durch das Chaos ihren Flug verpasst hat und es nicht mal bis zum Check-in-Schalter geschafft hat, haben viele Hernerinnen und Herner auf der WAZ-Facebook-Seite kommentiert, dass ihnen Ähnliches widerfahren ist.

So schreibt unter anderem Björn: „Wir waren circa drei Stunden eher am Flughafen. Das Abgeben der Koffer und Check-in gehen zügig, und dann beginnt das Chaos. Alleine der Weg zu den Sicherheitskontrollen dauert zwei Stunden.“ Ähnliches ist Janina passiert: „Also wir waren drei Stunden vorher da und wären nicht rechtzeitig am Gate gewesen zum regulären Abflug. Hat nur geklappt, weil der Flieger Verspätung hatte, da kein Personal da war, das das Gepäck verladen konnte.“

Und auch David hat nur mit viel Glück seinen Flieger bekommen: „Ich bin am Montag aus Düsseldorf geflogen, um 8.05 Uhr ging unser Flug. Wir waren um fünf Uhr da und haben unseren Flieger auf die letzte Sekunde bekommen. Ich möchte nicht wissen, was in den Sommerferien los ist. Da muss man minimum fünf Stunden vorher einplanen.“

Bereits im Mai gab es an den Flughäfen Probleme

Doch die Probleme bestehen nicht erst seit ein paar Tagen, schon im Mai soll es zu Verzögerungen gekommen sein. So schreibt Iris: „Im Mai sind wir mit Eurowings nach Olbia geflogen, da gab es eine sehr lange Warteschlange, da an drei Schaltern fünf verschiedene Flüge abgefertigt wurden. Zwischenzeitlich lief jemand rum und rief einige Flüge aus, um die Leute aus der Schlange zu holen, da sie den Flieger sonst verpasst hätten. Ich denke, das arbeitende Personal kann da nicht viel zu, müssen zudem noch den Frust der Passagiere auffangen. Würde gerade nicht mit ihnen tauschen wollen.“

Dass nicht nur das Flughafenpersonal für das Chaos verantwortlich ist, sieht auch Marco so: „Viele Fluggäste ziehen die Sicherheitskontrollen unnötig in die Länge. Sind teilweise wie ein Weihnachtsbaum mit Schmuck behangen, der komplett abgelegt werden muss. Die Schuld nur beim Sicherheitspersonal zu suchen, ist mir zu einfach. Da sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen.“

Und nicht alle scheinen die negativen Erfahrungen zu teilen. Viele kommentieren, dass sie keinerlei Probleme beim Check-in oder der Sicherheitskontrolle hatten. Steffi zum Beispiel schreibt: „Also wir sind heute Morgen ab Düsseldorf geflogen und hatten überhaupt keine Probleme. Check-in keine fünf Minuten und auch bei der Sicherheitskontrolle ruckzuck durch.“ Und Kim schreibt: „Wir konnten umbuchen und sind entspannt von Münster geflogen. Da dort ein 24/7 Betrieb herrscht, entspannt sich dort die Lage. Und was für mich der größte Vorteil ist, man fliegt nachts los und ist passend zum Frühstück da und das ohne großes Theater.“

