Automatensprengung: Polizei verfolgt Täter durchs Bergische

Geldautomat in Kierspe gesprengt – der Schaden ist hoch.

Spektakuläre Verfolgung vom Sauerland bis ins Bergische: Nach einer Automatensprengung in Kierspe hat die Polizei drei junge Männer aus den Niederlanden bis nach Odenthal verfolgt.

Die Tat passierte gegen 2 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße im märkischen Kierspe. Anwohnende hatten mehrere Explosionen an der Volksbank-Filiale gehört und die Polizei alarmiert. Der Schaden sei massiv, schreibt die Polizei – herumfliegende Trümmer hätten auch das gegenüberliegende Gebäude beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Flucht durch mehrere Städte – Zu Fuß in den Wald

Die drei Männer konnten fliehen – vorerst. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung nach dem Auto der Täter ein. Zuletzt war der Audi im benachbarten Halver gesehen worden. Die Polizei konnte den Wagen allerdings nicht stoppen.

Gegen 2.25 Uhr tauchte der Flucht-Audi wieder auf. Die Polizei sah ihn in Wermelskirchen und verfolgte die Automatensprenger über Burscheid bis Odenthal. Auf ihre Flucht waren die drei Männer offenbar bestens vorbereitet: Sie blendeten ihre Verfolger mit einem Laserpointer. Viel half das aber nicht: In Odenthal konnten die Einsatzkräfte den Audi in einer Sackgasse stoppen.

Polizei prüft Zusammenhang zu weiteren Taten

Die drei Männer flüchteten zu Fuß in ein Waldstück. Mit Unterstützung eines Hubschraubers wurden alle drei mutmaßlichen Täter aufgespürt und festgenommen. Dabei habe die Polizei auch Pfefferspray einsetzten müssen, schreibt die Behörde.

Bei den drei Verdächtigen handelt es sich um drei junge Niederländer (23/24 Jahre). Im Auto fand lag „umfangreiches Spuren- und Beweismaterial“, heißt es. Das werde jetzt ausgewertet. Die Polizei prüft auch Zusammenhänge zu anderen Automatensprengungen in der Region.

