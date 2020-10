Mutmaßlich illegales Rennen - ein Verdächtiger aus NRW

Bei einem Unfall auf der A66 bei Hofheim am Taunus ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Autos waren ausgebrannt, in einem davon hatte die Polizei den Toten entdeckt. Hintergrund ist möglicherweise ein illegales Rennen.

Hofheim/Taunus. Bei einem mutmaßlichen Rennen mit drei Sportwagen ist am Wochenende ein unbeteiligter Mensch gestorben. Einer der Fahrer ist aus dem Raum Aachen.

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang auf der Autobahn 66 bei Hofheim fahndet die Polizei weiter nach dem dritten beteiligten Fahrer. Seinen Sportwagen hatte die Polizei in einem Stadtteil von Hofheim sichergestellt, bestätigte eine Sprecherin am Montagmorgen. Das Auto soll demnach in Dubai zugelassen sein. Ob der Fahrer extra für das Autorennen nach Deutschland geflogen wurde, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der Rundfunksender „Hit Radio FFH“ berichtet.

Dabei war am Samstag ein Unbeteiligter in seinem Auto ums Leben gekommen. Der 29 Jahre alte Fahrer eines beteiligten Sportwagen war zunächst in eine Klinik gekommen und wurde nach Polizeiangaben mittlerweile festgenommen. Drei Autofahrer mit Sportwagen sollen in den Unfall verwickelt gewesen sein, ein 26-Jähriger aus dem Raum Aachen hatte sich am Samstag der Polizei gestellt. Sein Porsche wurde sichergestellt.

Zwei Fahrer in Untersuchungshaft - nach dem dritten Fahrer wird gefahndet

Gegen beide Fahrer wurde am Sonntagabend nach Angaben der Polizei Untersuchungshaft angeordnet. Ihre Sportwagen seien nicht im Ausland zugelassen, sondern hätten deutsche Kennzeichen, teilte eine Sprecherin mit.

Laut den Ermittlern waren die drei Sportwagen auf der A66 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zeugen zufolge lieferten sich die Fahrer offenbar ein Rennen. Einer der Wagen war demnach gegen die Mittelplanke geprallt und daraufhin mit einem nicht am Rennen beteiligten Auto zusammengestoßen. Beide Autos brannten aus, die Person in dem unbeteiligten Auto starb. Sie war am Montagmorgen noch nicht identifiziert.

Die Ermittlungen zum Fahrer des zweiten Lamborghini, der am Samstag in einem Hofheimer Stadtteil sichergestellt werden konnte, dauern an. Eine Vielzahl von Zeugenhinweisen, unter denen sich auch Videoaufnahmen befinden, ging mittlerweile bei der Polizei ein. (red/dpa)