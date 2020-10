NRW verschärft Gastro-Regeln - Wer soll das kontrollieren?

An Rhein und Ruhr. Bußgeld für falsche Angaben, Begrenzung der Gästezahl je nach Infektionslage: So reagieren Ordnungsämter, Wirte und Dehoga auf Verschärfungen.

Wer in Kontaktlisten einen falschen Namen einträgt, muss künftig tief in die Tasche greifen. Satte 250 Euro kostet der Täuschungsversuch. Auch die Gästezahl bei Feiern soll je nach Corona-Lage reduziert werden. Aber wer soll die Angaben prüfen? Welche Verantwortung tragen die Wirte? Und wie reagieren Gaststätten auf die neuen Regeln? Ein Überblick.

Welche Corona-Regeln gelten?

Am Mittwoch veröffentlichte die Landesregierung die aktualisierte Corona-Schutzverordnung. Neben einem Bußgeld von 250 Euro für falsche Kontaktangaben wurden auch die Regeln für Feiern im öffentlichen Raum verschärft. Partys mit mehr als 50 Gästen müssen beim Ordnungsamt angemeldet werden. Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Kommune den Wert 35, reduziert sich die maximal erlaubte Gästezahl von 150 auf 50. Bei 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern sind 25 Personen erlaubt.

Wer kontrolliert die Kontaktlisten?

Grundsätzlich sollen auch die Mitarbeiter in Gaststätten ein Auge auf die Kontaktdaten haben. So könnten zumindest Fantasienamen wie Max Mustermann oder Dagobert Duck schnell identifiziert werden. Die Gaststätten sind jedoch nicht verpflichtet, die Angaben zu überprüfen. Diese Aufgabe sollen die Ordnungsämter übernehmen.

Wie ist die Lage in den kommunalen Ordnungsämtern?

Für die Ordnungsämter bedeutet die neue Verordnung eine zusätzliche Belastung. Der Städte- und Gemeindebund NRW weist darauf hin, dass die Behörden mit dem Vollzug der Corona-Verordnungen seit Monaten erheblich gefordert seien. „Die deutliche Ausweitung der Überwachungs- und Beratungsaufgaben kann dauerhaft nur mit besserer personeller und finanzieller Ausstattung gewährleistet werden“, so der Verband, der von Bund und Land 200 Millionen Euro für zusätzliches Personal fordert.

Vor Ort herrscht ein gewisser Fatalismus: Die Stadt Essen hatte sich im Frühjahr mit personellen Umstrukturierungen und dem Einsatz von Beamten der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) bei der Kontrolle der Corona-Regeln beholfen. Jetzt müsse man erneut überlegen, wie das vorhandene Personal sinnvoll eingesetzt werden könne, so eine Sprecherin. „Das bedeutet dann auch, dass wir nicht überall gleichzeitig sein können.“

In der Stadt Kleve sind bereits „eine ganze Anzahl Überstunden“ angefallen. Dort war im Frühjahr Personal aus anderen Abteilungen der Verwaltung abgezogen worden. Mit den neuen Aufgaben werde auch die Zahl der Überstunden weiter steigen, so ein Sprecher.

Wie reagieren Wirte am Niederrhein?

„Ich finde 250 Euro noch zu wenig“, sagte Jutta Selmke, Besitzerin des Restaurants Kolpinghaus in Wesel. Wer falsche Angaben macht, gefährde die Gesundheit seiner Mitmenschen. „Wir haben hier Stammgäste, die drei- oder viermal die Woche bei uns essen und trotzdem jedes Mal brav den Zettel ausfüllen.“

Auch Gerardus Aaldering, Geschäftsführer des Kamper Hofs in Rheinberg, appelliert an die Vernunft der Gäste. „Auf Hochzeitsfeiern ist die Nachverfolgung einfacher, weil das Brautpaar die Gäste kennt“, so Aaldering. Aber in Biergärten, wo alles öffentlich ist und die Gäste ständig wechseln, sei die Kontrolle ohne richtige Kontaktangaben äußerst schwierig.

Was sagt der Verband Dehoga?

Bei Dehoga lösen die Verschärfungen gemischte Gefühle aus. Die Verhängung von Bußgeld gegen Gäste sei ein richtiges politisches Signal, sagt Thorsten Hellwig, der Sprecher des Landesverbandes. Die große Mehrheit der Gäste sehe aber ohnehin die Wichtigkeit der Rückverfolgbarkeit. Erleichtert ist Hellwig, dass die Betriebe nicht verpflichtet werden, die Angaben der Gäste zu überprüfen. „Das wäre praktisch auch gar nicht umsetzbar gewesen.“

Hellwig ist zudem froh, dass steigende Infektionszahlen nicht einen Automatismus auslösen, der flächendeckend zu geringeren möglichen Gästezahlen führt. Er räumt aber ein: „Die Planbarkeit von solchen Veranstaltungen ist nicht gegeben.“ Wenn nun Veranstalter auf Feiern verzichteten, sei das verständlich. „Aber betriebswirtschaftlich wäre das sehr bitter.“

Droht Gaststätten wegen der verschärften Regeln eine Absageflut?

Schon jetzt ist die Zahl der Weihnachts- und Geburtstagsfeiern im Kolpinghaus um 70 bis 80 Prozent eingebrochen. Lediglich zwei größere Feiern mit rund 40 Gästen seien derzeit im November geplant. „Eigentlich ist der Saal am Wochenende zu dieser Zeit ausgebucht.“ Ob Gäste wegen der fehlenden Planbarkeit ihre Partys absagen, könne Selmke nicht einschätzen. „Ein Teil wird hoffentlich trotzdem feiern.“

Aaldering rechnet am Kamper Hof nicht mit zusätzlichen Absagen. „Wir haben für den Winter, was Weihnachtsfeiern betrifft, ohnehin einen Einbruch von 100 Prozent.“ Hochzeiten würden hingegen über mehrere Monate geplant. Deshalb scheuen viele Paare laut Aaldering eine verfrühte Absage. „Wir halten unsere Gäste so gut es geht auf dem Laufenden und versuchen, ihnen die Ängste zu nehmen.“