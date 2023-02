Menden: Sexuelle Übergriffe vor dem Karnevalszelt

Menden. Chaos vor dem Zelt der MKG Kornblumenblau in Menden: Die Polizei hat den Eingang am Samstagabend abgeriegelt. Keiner kam mehr hinein.

Die große Karnevalsparty der MKG Kornblumenblau hat am Samstag gegen 17 Uhr zu einem massiven Polizeieinsatz geführt. 1000 Menschen feierten bereits im Zelt auf dem Neumarkt, hunderte weitere wollten noch hinein. Es gab Tumulte, die Polizei riegelte den Eingang ab.

„Es waren bis zu 1000 Menschen, die noch in das Zelt wollten. Unsere Kräfte konnten viele davon überzeugen, zu gehen. Hier kommt heute niemand mehr hinein“, erklärte Polizeisprecher Marcel Dilling im Gespräch mit der WESTFALENPOST. Kräfte aus dem gesamten Märkischen Kreis seien im Einsatz, Unterstützung wurde auch aus benachbarten Kreispolizeibehörden angefordert. Beamte aus den Kreispolizeibehörden Dortmund, Hagen und Unna waren im Einsatz. „Hier sind vor dem Zelt inzwischen mehr Polizisten als Besucher“, verwies Dilling um 19.35 Uhr auf eine „stabile Lage“. Die Polizei werde weiter eine starke Präsenz zeigen.

Vor dem Zelt haben sich laut Dilling „tumultartige Szenen“ abgespielt, offenbar gab es auch ein Sexualdelikt, die Personalien eines Mannes wurden festgestellt, er erhielt einen Platzverweis, ein Veranstaltungsverbot und wurde angezeigt. Laut Polizei war es in der Warteschlange zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Das Opfer gab zu Protokoll, dass eine männliche Person sie geküsst habe. Zudem hatten weitere Unbekannte ihr unter den Rock gefasst. Diese Täter waren flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu deren Identität machen können. Menschen im Umfeld griffen ein, es gab eine leichte Paniksituation und entsprechende Tumulte.

Security bittet Polizei um Unterstützung

Die Polizei war von der ohnehin am Zelt tätigen Security um Unterstützung gebeten worden. Vor dem Zelt befanden sich noch längere Zeit Personen, die auf Einlass hofften. Sie diskutierten mit Polizeibeamten und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Zu Randale kam es allerdings nicht.

Die Polizei dankte in den sozialen Netzwerken allen, die den Platz vor dem Zelt geräumt haben, für ihr Verständnis und forderte dazu auf, den Bereich zu meiden. Einige User machten sich Sorgen und fragten, ob es Verletzte gab. Drei Personen mussten mit Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden. Weitere Menschen meldeten sich über den Polizei-Notruf und berichteten von Personen mit einsetzenden Panikattacken.

Im Zelt wurde trotz der Vorkommnisse wie geplant weitergefeiert. Unsere Reporterin berichtete von einer „super Stimmung“. Die Menschen würden feiern, „als gäbe es kein Morgen“. Vor dem Zelt befanden sich indes auch nach längerer Zeit, wohl wegen des trockenen Wetters, immer noch Menschen, die auf Einlass hofften. Die klare Botschaft war aber, dass das nicht der Fall sein werde. Deswegen sollte sich auch niemand mehr auf den Weg zum Zelt machen. Darauf verwies auch die Stadt Menden in den sozialen Netzwerken.

Die Ereignisse zeigen, dass das Interesse an der Kostümparty am Samstagabend offenbar noch wesentlich größer war als an den beiden Tagen davor, als das Zelt an Weiberfastnacht und zur Herrensitzung auch schon fest in der Hand der Karnevalisten war. An vielen Stellen im Stadtgebiet wird an diesem Samstagabend gefeiert. Möglicherweise ergeben sich da für die Karnevalisten noch Alternativen für friedliche Partys.

Unbekannte beschädigen zwei Streifenwagen

Während der Einsatzbewältigung beschädigten unbekannte Täter zwei Streifenwagen. An der Wasserstraße rissen sie das hintere Kennzeichen samt Halterung ab. Am Südwall 33 traten sie einen Außenspiegel ab. Hierzu sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Menden unter Tel. (02373) 9099-0 entgegen.

