Polizei klärt Einbruchserie in Autohäuser und Werkstätten

Symbolbild: Die Polizei hat in Schwerte eine Bande gestoppt, die für rund 30 Einbrüche in Hagen, Castrop-Rauxel, Düsseldorf, Unna und dem Märkischen Kreis verantwortlich sein soll.

Schwerte. Auf frischer Tat schnappt die Polizei ein Trio, das für eine Einbruchserie verantwortlich sein soll. Tatorte waren etwa in Hagen und Düsseldorf.

Sie suchten Autohäuser und Werkstätten ein und klauten vornehmlich Geld. Jetzt hat die Polizei das Treiben von drei mutmaßlichen Serieneinbrechern beendet. In den vergangenen drei Monaten sollen sie in mindestens 30 Betriebe in Hagen, Castrop-Rauxel, Düsseldorf, Unna und dem Märkischen Kreis eingestiegen sein. Zwei Männer aus dem Märkischen Kreis sitzen in Untersuchungshaft, eine 28 Jahre alte Frau aus Hagen wurde nach ihrer Vernehmung wieder entlassen.

Zugeschnappt war die Falle am frühen Donnerstagmorgen. Da hatten die beiden 27 und 34 Jahre alten Männer versucht, in ein Autohaus in Schwerte einzubrechen.

Serieneinbrüche in Autohäuser: Täter hatten es nur auf Bargeld abgesehen

Die Täter gingen laut Polizei immer gleich vor: Zunächst warfen sie Scheiben und Fenster ein, um in die Autohäuser oder Werkstätten zu gelangen. Beuteziel war bei den erfolgreichen Einbrüchen fast immer Bargeld, heißt es im Bericht der Polizei aus dem Märkischen Kreis.

Auf hochwertige Messwerkzeuge oder Elektrogeräte hatte es das Trio hingegen nicht abgesehen - diese blieben am Tatort zurück, so die Polizei. Um den Kriminellen auf die Spur zu kommen, hatte die Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet.

Es war nicht das Mal, dass die Polizei die drei festgenommen hatte. Mitte Oktober war das Trio bei einem Wohnungseinbruch in Ense auf frischer Tat ertappt worden. Nach dem aktuellen Fall in Schwerte erließ ein Richter am Donnerstagnachmittag einen Haftbefehl gegen die beiden 27 und 34 Jahre alten Männer. (red)