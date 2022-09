Unfall Spezial-Bagger stürzt in Altena an Felswand in die Tiefe

Altena. Warum das 16 Tonnen schwere Baugerät den Halt verloren hat und warum das beinahe die Telekom betroffen hätte.

Bei Hangsicherungsarbeiten am Berg unterhalb der Burg Altena ist am Dienstagnachmittag ein Spezialbagger in die Tiefe gestürzt. Das rund 16 Tonnen schwere Baugerät krachte gegen ein Gebäude am Fuß des Felshangs und blieb dort hängen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.

Ungelenk, wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und es nicht mehr selbstständig auf die Beine schafft, hängt das Baugerät neben dem Gebäude: Rund 30 Meter tief ist der Schreitbagger abgestürzt und gegen die Hausecke gekracht. Dabei ist der Bagger ein Spezialgerät und eigens für Arbeiten in steilen Felshängen und unwegsamen Gelände ausgelegt. „Plötzlich hat der Boden unter dem Bagger nachgegeben“, berichtet ein Mitarbeiter gegenüber der Heimatzeitung ; ein Sicherungsseil hat den Bagger offenbar nicht mehr halten können.

Der Fahrer des Schreitbaggers hat bei dem spektakulären Abgang mächtig Glück gehabt: Der 23-jährige Mann kann sich, nur leicht verletzt, selbst aus der Kabine befreien; der Rettungsdienst bringt ihn dennoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Derweil sichert die Feuerwehr das abgestürzte Baugerät, das 15,5 Tonnen wiegt, damit es nicht weiter abrutschen kann.

Steinblöcke und Geröll brechen aus dem Burgberg

Bevor überhaupt an die Bergung gedacht werden kann, klettert ein Mitarbeiter, an einem Stahlseil gesichert, in den Hang und räumt weiteres loses Gestein aus der Felswand; die Steine poltern in einer Staubwolke zu Tal.

Die Hangsicherungsarbeiten waren notwendig geworden, nachdem sich in der Nacht zum 27. Januar 2022 ein massiver Felssturz an der Nordwestflanke des Burgbergs ereignet hatte. Auf 20 Metern Breite waren tonnenweise Felsbrocken, Steine und Geröll abgebrochen, in Richtung unteres Nettetal gepoltert und hatten dabei ein Betriebsgebäude der Deutschen Telekom teilweise verschüttet und beschädigt. Auf mehrere hundert Kubikmeter wurde das Felsmaterial geschätzt, das in den Hinterhof und gegen das Gebäude gerutscht war.

In dem Gebäude ist eine Betriebsstelle der Deutschen Telekom untergebracht: „Das ist die Hauptschaltzentrale der Telekom für unsere Stadt“, hatte Altenas Bürgermeister Uwe Kober herausgestellt. Weil der Felssturz keine Schäden an Leitungen oder technischer Einrichtung angerichtet hatte, sondern lediglich zwei Außenwände und das Dach beschädigt hatte, kam es zu keinen Netzstörungen oder -ausfällen.

Laut Polizei ist auch durch den Absturz des Baggers am Dienstag an der Fernmeldetechnik der Ortsvermittlungsstelle kein Schaden entstanden.

Zur Ursache für den Absturz des Baugeräts macht die Polizei noch keine Angaben; der Bagger war zu Sicherungsarbeiten eingesetzt, um Stahlanker in den Fels zu treiben, an denen später Steinschlagnetze befestigt werden sollen.

Das Amt für Arbeitsschutz hat die Unfallstelle ebenfalls bereits untersucht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Südwestfalen