Unwetterwarnung: Sturmtief Ylenia mit Orkanböen über NRW

Das Wetter wird ungemütlich in Nordrhein-Westfalen: Atlantische Tiefausläufer bringen milde Luft und damit unbeständiges bis stürmisches Wetter in den Westen.

Essen. Sturmtief zieht mit heftigem Wind und Starkregen über NRW. In der Nacht gab es viele Feuerwehreinsätze. Am Donnerstag sind die Schulen dicht.

Es gibt eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes

Die Böen können Geschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometer erreichen

Die Schulen sind am Donnerstag in ganz NRW geschlossen

Bei der Deutschen Bahn kommt es zu Verspätungen und Ausfällen

ADAC und Straßen.NRW raten: auf nicht notwendige Fahrten verzichten

Sturm zieht über NRW - die wichtigsten Infos im Überblick:

7.10 Uhr: Probleme gibt es auch für Bahnreisende aus NRW, die heute in den Norden oder Osten wollen. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg eingestellt, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte.

6.54 Uhr: Wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ ist in der Nacht zu Donnerstag ein etwa 40 Meter hoher Baum umgestürzt und auf die Schienen der Wuppertaler Schwebebahn gefallen. Die Feuerwehr sei mit einem Kran- und einem Leiterwagen im Einsatz gewesen, habe den Baum noch in der Nacht zersägt und weggeräumt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Massive Probleme bei der Nordwestbahn und der Deutschen Bahn

6.24 Uhr: Die Nordwestbahn hat am Donnerstagmorgen wegen der Sturmschäden den Zugverkehr komplett eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Morgen mit. In Nordrhein-Westfalen sind davon neun Linien vor allem in Ostwestfalen und am Niederrhein betroffen, darunter die Senne-Bahn zwischen Paderborn und Bielefeld (RB 74) und der Niers-Express zwischen Kleve und Düsseldorf (RE 10). Schienenersatzverkehr werde vorerst nicht angeboten, sagte Nordwestbahn-Sprecher Steffen Högemann. Falls im Laufe des Vormittags Busse eingesetzt werden könnten, werde die Nordwestbahn dies mitteilen.

Wegen des Sturms lägen vielfach Äste oder Bäume auf den Schienen. Die Strecken müssten bei Helligkeit zur Erkundung abgefahren werden. Voraussichtlich werde der Verkehr gegen Mittag wieder schrittweise aufgenommen.

6.20 Uhr: Auch bei der Deutschen Bahn werden die Probleme größer: In den Morgenstunden stürzten an mehreren Stellen Bäume auf die Gleise. Betroffen waren unter anderen die Strecke zwischen Gladbeck-West und Bottrop, Essen-Steele und Wuppertal-Vohwinkel, Coesfeld und Münster, Recklinghausen-Süd und Hauptbahnhof. Wegen des Sturmtiefs wurde der Zugververkehr bei den Linien RB51, RB63, RB64, RE17, RE57, RB54, RB53, RB52 vorübergehend eingestellt.

Stromausfall im Kreis Borken - Corona-Teststation in Kleve zerstört

6.03 Uhr: Im Kreis Borken sind 50.000 Einwohner ohne Strom. Das berichtet der lokale Sender Radio WMW. Betroffen seien Teile von Rhede, Raesfeld, Heiden, Velen, Ramsdorf und in der Borkener Innenstadt.

5.30 Uhr: Der Sturm „Ylenia“ hat in Nordrhein-Westfalen in der Nacht für zahlreiche Polizeieinsätze gesorgt. Schwere Unfälle habe es jedoch zunächst nicht gegeben und auch verletzt wurde niemand, sagte eine Sprecherin der landesweiten Polizei am Donnerstagmorgen. Meist seien Bäume oder Verkehrszeichen auf die Straße gefallen. Die Polizei in Münster berichtet von insgesamt 21 Einsätzen solcher Art in der Nacht. Elf Mal sei dabei eine Autobahn betroffen gewesen, so der Sprecher. Große Verkehrsbeeinträchtigungen habe es allerdings nicht gegeben.

In Paderborn hat eine vom Dach gewehte Photovoltaikanlage einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Teile der Anlage hätten dabei ein parkendes Auto getroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Paderborn. Die Feuerwehr habe die Anlage gesichert. In dem Kreis gab es nach Polizeiangaben in der Nacht zwischen 24 Uhr und halb drei Uhr rund 35 Einsätze.

4.51 Uhr: Auch zwischen Dortmund und Münster lag am Mittwochabend ein Baum auf den Gleisen, die Strecke konnte aber schnell geräumt werden. Wegen des Sturms musste die Bahn Züge anhalten und umleiten. Es kam zu zahlreichen Verspätungen. Die Bahn hat wegen der Unwetter Kulanzregelungen im Fernverkehr angekündigt. Lesen Sie auch: Sturm in NRW - Deutsche Bahn warnt vor Zugausfällen

3.30 Uhr: Eine Corona-Teststation in Kleve hat dem Sturm am Mittwochabend nicht standgehalten. Der Wind zerstörte das Zelt des Drive-in-Testzentrums, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Dutzend Feuerwehrleute rückten demnach aus, um die Stangen und Planen einzuräumen. Der Eigentümer habe sie weggeschafft. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.

Sturm und Unwetter in NRW: Die Auswirkungen am Mittwoch

Wegen des befürchteten Unwetters fällt der Unterricht an allen Schulen im Land aus, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch überraschend im Düsseldorfer Landtag. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen. Für Schüler, die nicht mehr rechtzeitig über den Unterrichtsausfall informiert werden könnten, müsse am Donnerstag dennoch eine „angemessene Beaufsichtigung durch die Schulen“ gewährleistet werden, teilte das Ministerium mit. Der Erlass, mit dem diese landesweite Entscheidung möglich ist, wurde nach dem Sturm „Friederike“ 2018 erarbeitet und nun erstmals angewandt. Sturmfrei heißt jedoch nicht unterrichtsfrei: NRW schließt alle Schulen am Donnerstag

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte an die Eltern, sie sollten ihre Kinder „morgen bitte zu Hause betreuen“.

Autofahrer sollten ihr Fahrzeug besser stehen lassen und auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten, rät der ADAC in NRW. „Wer dennoch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte defensiv fahren, die Geschwindigkeit reduzieren, beide Hände ans Lenkrad nehmen und sich voll auf die Straße konzentrieren“, sagt der ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Es müsse jederzeit mit umgestürzten Bäumen oder herabfallenden Ästen gerechnet werden.

Da braut sich etwas zusammen: NRW erwartet ab Mittwochabend Sturm "Xandra". Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Zur Stromversorgung: Starker Wind und Stürme können laut dem Netzbetreiber Westnetz den Stromleitungen „normalerweise“ nichts anhaben. „Probleme könnten Bäume oder Äste bereiten, die bei einem Sturm in die Freileitungen geraten“, teilt das Unternehmen mit. Die Bereitschaftsteams seien daher bis zum Ende des Wochenendes vergrößert und die Notstromaggregate vollgetankt worden.

Der DWD warnt im Zusammenhang mit dem Sturm vor allem vor einem Aufenthalt im Freien. Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Gegenstände im Freien sollten gesichert werden. Menschen sollten Abstand von Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Der Landesbetrieb Wald und Holz warnt davor, Wälder „vor, während und nach dem Sturm“ zu betreten.

Im ganzen Land bereiten sich Feuerwehr und Polizei auf den Sturm vor. „Wir haben unsere Fahrzeuge mit zusätzlichem Gerät für Sturmeinsätze ausgerüstet und haben die Voraussetzungen geschaffen, um auch zahlreiche parallele Einsätze bewältigen zu können“, teilte zum Beispiel die Feuerwehr Neuss mit. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dankte am Donnerstag auf Instagram den Rettungs- und Hilfsdiensten, dass „sie das Land heute und morgen sturmfest machen“. Außerdem appellierte er an alle Bürgerinnen und Bürger: „Passen Sie auf sich auf.“

Sturm in NRW: Die Lage in den Städten

In Essen schließt der Grugapark am Mittwoch um 16 Uhr, auch die Eislauffläche von "Essen On Ice" ist gesperrt. In Duisburg gerät die Impfkampagne ins Stocken, die Stadt macht ihre Impfzentren in Marxloh und am Hauptbahnhof zu. In Gelsenkirchen bereitet sich der Zoo auf den Fall vor, dass die Warnstufe des DWD von zwei auf drei springt - und will im Fall am Mittwoch auch im laufenden Betrieb evakuieren.

Der Zoo in Wuppertal bleibt am Donnerstag vorsorglich geschlossen, in Bochum hat eine Tochterfirma von Thyssenkrupp ihre geplante Grundsteinlegung für den neuen Firmensitz wegen des drohenden Unwetters um rund eine Woche verschoben.

In Düsseldorf sollen Teile der mit Gas betriebenen Beleuchtung bis Freitag eingeschaltet bleiben, wie die Netzgesellschaft Düsseldorf auf Twitter mitteilte. „So soll verhindert werden, dass die glimmenden Zündglühstrümpfe ausgeweht werden. Bitte passt auf euch auf“, schrieb das Unternehmen. Kräftiger Wind kann dafür sorgen, dass die glimmenden Zündglühstrümpfe der Gaslaternen ausgeblasen werden - dann wird es dunkel.

Im Sieger- und Sauerland dürfte der Sturm in der Nacht die größten Auswirkungen haben, zudem werden Erinnerungen an die Flut im vergangenen Juli wach. Die Stadt Siegen erwartet starke Regenfälle von 15 bis 20 Litern pro Quadratmeter. In Arnsberg und Sundern sind die Pegelstände noch unter der Meldegrenze. Im Hochsauerland sind Orkanböen von bis zu 120 km/h angesagt. (red/dpa)

