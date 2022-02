Für Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst in NRW vor schweren Sturmböen.

Wetter Sturmwarnung: Orkanböen und Dauerregen in NRW erwartet

Essen. Ein Orkantief zieht über NRW. Schon in der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD stürmisches Wetter mit orkanartigen Böen.

Es wird ungemütlich in Nordrhein-Westfalen: Atlantische Tiefausläufer bringen milde Luft und damit unbeständiges und windiges bis stürmisches Wetter in den Westen. Vor allem für Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schweren Sturmböen. In der Nacht zum Donnerstag seien orkanartige Böen, im Bergland auch Orkanböen möglich.

Bereits am Mittwoch bringe ein Südwestwind starke bis stürmische Böen ins Land, teilt der DWD in Essen mit. Es bleibe überwiegend bedeckt mit schauerartigem Regen. Die Temperaturen werden sehr mild bei Höchstwerten zwischen zehn und fünfzehn Grad.

Der Sturm nimmt laut Deutschem Wetterdienst ab dem späten Mittwochabend an Fahrt auf. In der Nacht zum Donnerstag seien dann Sturmböen, teils auch schweren Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h, kurzzeitig auch orkanartigen Böen im Tiefland bis 110 km/h möglich. Im Bergland erwarten die Meteorologen Orkanböen um 120 km/h.

Es besteht Gefahr etwa durch umherfliegende Gegenstände, abbrechende Äste, umstürzende Bäume oder herabfallende Dachziegel. Auch der Bahnverkehr könnte beeinträchtigt werden.

NRW: Stürmisches Wetter auch am Wochenende

Bereits ab Dienstagabend müssen die Menschen in NRW mit Dauerregen rechnen, der laut DWD nur am Mittwoch vorübergehend nachlässt. Dabei seien besonders im Bergischen Land 40 bis 50 l/m², am Nordrand der Eifel sowie im Weststau von Siegerland und Sauerland 30 bis 40 l/m² möglich.

Auch am Donnerstag könne es zu einzelnen Regenschauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei elf Grad. Ab dem Nachmittag soll der Wind von Westen aus langsam nachlassen. Allerdings sei auch am Wochenende mit stürmischem Wetter zu rechnen.

