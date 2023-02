Lebensgefahr: Elfjähriger nach Stunden aus der Lahn gerettet

DLRG und Feuerwehr suchten nach einem Jungen, der in die Lahn gefallen war. Ein Schlauchboot-Unfall auf der Lahn bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) hat am Samstag die größere Suchaktion ausgelöst.

Dautphetal. Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften holt einen Jungen aus dem Hochwasser. Er war aus einem Boot in die Lahn gefallen.

Mit einem Großaufgebot aus bis zu 150 Rettungskräften und einem Polizeihubschrauber ist es gelungen, einen elfjährigen Jungen bei Dautphetal aus der Lahn zu retten. Das berichten hessische Medien und die deutsche Presseagentur am Samstagabend.

Nach Informationen dieser Redaktion soll sich der Gesundheitszustand unverändert schlecht bis lebensbedrohlich sein.

Der Junge soll mit zwei weiteren Personen in einem Boot auf der Lahn unterwegs gewesen sein. Das Boot soll in Höhe Friedensdorf gekentert und der Junge dabei ins Wasser gefallen sein. Unbestätigten Berichten zufolge soll es sich um ein Schlauchboot und nicht um ein Kanu gehandelt haben.

Gefährliches Hochwasser

Weil die Lahn Hochwasser führt, war die Lage dramatisch. Zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau hatten Helfer fast zwölf Stunden nach dem Jungen gesucht.

Wie mittelhessen.de meldet, waren von Cölbe aus Retter mit einem Boot lahnaufwärts gefahren. Ein Polizeihubschrauber unterstützte aus der Luft und weitere Einsatzkräfte sollen bis Cölbe mehrere Seile quer über die Lahn gespannt haben, um den Jungen retten zu können.

Zwischen Friedensdorf und der Carlshütte wurden die Rettungskräfte dann fündig. Am späten Nachmittag sei der Junge dann lebend aus der Lahn gerettet worden, wird ein Polizeisprecher zitiert. Der Junge wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Über seinen Gesundheitszustand gab es am Sonntag wenig Informationen. Er soll aber nach Informationen dieser Zeitung lebensbedrohlich sein.

Mit zahlreichen Einsatzkräften wurde zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau nach einem vermissten Elfjährigen gesucht, wie die Polizei mitteilte. Am späten Nachmittag sei der Junge dann lebend aus der Lahn geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Foto: Nadine Weigel / dpa

Warum sich der Junge und seine beiden Begleiter auf einem „Bootsausflug“ auf die Lahn begeben haben, ist nicht bekannt. Zunächst waren in den Meldungen davon die Rede, dass der Elfjährige mit zwei Jugendlichen in dem Boot gewesen sein soll. Später hieß es, dass die Begleiter Erwachsene gewesen sein sollen.

Zusätzliche Hochwasser-Warnung für Lahn herausgegeben

Der Hessische Rundfunk ergänzt die Berichterstattung um den Hinweis, dass beim Notfalldienst „Katwarn“ am Samstagnachmittag um 14.29 Uhr ebenfalls eine Warnung herausgegeben worden sei: Dort werden Zeugen im Landkreis Marburg-Biedenkopf darum gebeten, das Gebiet an der Lahn aufmerksam zu beobachten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Die Lahn führt nach einigen regenreichen Tagen Hochwasser.

