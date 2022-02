Parktheater Tanztage in Iserlohn: „Whist“ entführt in virtuelle Welt

Iserlohn. Mit der Performance „Whist“ verspricht das Parktheater den Gästen der Tanztage ein besonderes Erlebnis. Mit dem IKZ können Sie Tickets gewinnen.

Ganz einfach ist es nicht, zu beschreiben, was „Whist“ ist, was dahintersteckt, wie das Ganze funktioniert und was es mit einem macht. Denn das soll es nach allem, was man über dieses besondere Angebot bei den ersten Iserlohner Tanztagen hört, auf jeden Fall tun: Es soll etwas mit den Teilnehmern machen. Teilnehmer deswegen, weil „Whist“ keine Bühnenshow ist, bei dem das Publikum auf den Bänken sitzt und zuschaut.

„Whist“ ist eine interaktive Kunstinstallation und eine Virtual-Reality-Performance, in der das Publikum ausgestattet mit den entsprechenden Brillen sehr individuell in eine Geschichte eintauchen kann. „Whist“ ist ein Spiel mit virtuellen und realen Erfahrungen, das die Grenzen dazwischen aufweicht und verschwimmen lässt – auch die Grenzen zwischen dem Unbewussten und Bewussten. „Whist“ ist ganz sicher etwas, auf das man sich einlassen muss, vor dem man aber eben so sicher keine Angst haben muss. Denn „Whist“ ist vielmehr ein Spiel mit menschlichem Träumen, Ängsten und dem Verlangen – inspiriert von originalen Fallstudien von Sigmund Freud. Und „Whist“ ist eine Reise in das eigene Unbewusste, bei der man sich von den eigenen Instinkten leiten lassen kann – eine starke Selbsterfahrung, die am Ende einen veränderten Blick auf den Alltag gewähren soll.

Gehirn soll ausgetrickst werden

So jedenfalls schildern es Aoi Nakamura und Esteban Lecoq, die Erfinder von „Whist“. Die Japanerin und der Franzose leben als Paar in England, von wo aus sie im Vorfeld der Iserlohner Tanztage auch per Zoom-Schaltung für ein Interview zur Verfügung standen. Beide sind bestens ausgebildete und erfahrene Tanz-Profis, die nun aber mit ihrer eigens für „Whist“ gegründeten Company „AE“ die Bühne gegen eine ganz neue Art der Performance eingetauscht haben, bei der sie selbst gar nicht mehr als Tänzer in Erscheinung treten. „Wir haben schon lange andere Wege und andere Ausdrucksformen gesucht, bei denen es weniger um Tanz im klassischen Sinne geht, sondern in die das Publikum stärker einbezogen wird“, so Lecoq.

2015 haben sie „Virtual Reality“ für sich entdeckt und sich vor allem von der Idee begeistern lassen, das Gehirn des Publikums mit den modernen, interaktiven Mitteln austricksen zu können. „Es ist wirklich interessant, das Publikum so sehr in den Mittelpunkt zu stellen und mit den Werkzeugen der Filmindustrie, mit visuellen Effekten und Illusionen ganz frei einen eigenen Weg durch die Geschichte gehen zu lassen.“ Das sei von Anfang an das wichtigste Prinzip von „Whist“ gewesen: Die absolute Freiheit jedes einzelnen Teilnehmers, der in der Performance die Entscheidungen trifft und selbst Regisseur wird.

Diesem Prinzip folgend haben Aoi Nakamura und Esteban Lecoq eine Geschichte mit drei Charakteren entworfen, die der Zuschauer nun auf eigene Faust durchleben kann. Dabei bewegt sich das Publikum, das bei dieser Art der Performance und coronabedingt aus nur zehn Personen besteht, zunächst einmal in der Realität, im Löbbeckesaal, zwischen neun im Raum verteilten Objekten, die jeder in der eigenen Reihenfolge ansteuern und aktivieren kann. 76 verschiedene Möglichkeiten gibt es, bei denen die Zuschauer mit VR-Brille in 360-Grad-Film-Sequenzen eintauchen und die Perspektiven selbst bestimmen können.

Es handelt sich aber bei aller Freiheit immer noch um eine klare Performance mit einem gemeinsamen Startpunkt, einer vorgegebenen Aktionszeit und – das Beste – mit einer anschließenden Auswertung der eigenen Performance. Jeder Blick wird aufgezeichnet und das eigene Verhalten wird psychologisch ausgewertet. Da gibt es bestimmt viel über sich selbst zu erfahren.

Die Verwirklichung dieser Idee war sehr aufwendig gewesen. Vier Jahre hatte die Vorbereitung von der ersten Idee im Jahr 2013 bis zu Premiere 2017 gedauert, die letzten beiden Jahre davon sehr intensiv mit einem 40-köpfigen Team mit Computer-Programmierern, Designern, Komponisten, Film-Crew und nicht zuletzt drei Schauspielern, die nach der Methode des „Physical Theatre“ zwei Stunden Filmmaterial mit 22 Szenen eingespielt haben.

Der Aufwand hat sich aber gelohnt: „Whist“ wurde bereits in 13 Ländern bei Tanzfestivals und in renommierten Häusern mit großem Erfolg gezeigt, und vor allem die Publikumsreaktionen sind ausgesprochen positiv. Der Tenor: Hier werden Gefühle wirklich erlebbar und nicht nur auf der Bühne vorgeführt.

Und auch Aoi Nakamura und Esteban Lecoq sind sich der Bedeutung ihres außergewöhnlichen Projektes bewusst. „Wir haben das Gefühl, dass ,Whist‘ eine echte Innovation für das Theater und für Tournee-Formate ist und dass wir damit die Grenzen des virtuellen Erzählens erweitern,“ sagt Aoi Nakamura.

