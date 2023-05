MK-Städte eilen Menden zu Hilfe – Unwetter-Entwarnung

Menden/Balve. Der Regen lässt nach, die Pegel sinken so schnell, wie sie angeschwollen sind. Betroffen sind auch die Kluse und die Kita Zeisigstraße.

Vollgelaufene Keller, Wohnungen und Geschäfte, inzwischen mehr als 100 Feuerwehr-Einsätze, Spundwände entlang der Hönne: Starkregen hat am späten Montagnachmittag und am Abend in Menden für massive Überschwemmungen gesorgt. Besonders betroffen: der Mendener Süden. Von Verletzten ist bisher nicht die Rede. Derweil sinken die Pegel seit etwa 20 Uhr wieder ab, die Feuerwehr kann laut Bürgermeister Dr. Roland Schröder jetzt damit beginnen, Keller auszupumpen, weil kein Wasser mehr nachläuft. Die nahende Gewitterzelle, die für 20 Uhr angekündigt war, hatte offenbar nicht mehr die Kraft, ähnliche Schäden anzurichten wie der Starkregen am späten Nachmittag.

Straßensperrungen überall im Mendener Süden: Fahrer flüchten aus Autos

In Lendringsen und Hüingsen geht ab 17 Uhr nichts mehr. Allerorten gibt es Sperrungen, etwa auf der Mendener Straße, die vom Wasser aus den umliegenden Feldern überschwemmt wird. Die schlimmsten Bilder liefert aber der Bieberkamp, der sich binnen Minuten in einen unpassierbaren Flusslauf verwandelt hat. Verkehrsschilder werden mitgerissen, Automotoren saufen buchstäblich ab, Fahrer flüchten aus ihren Autos.

Dafür reichen wenige Minuten Starkregen: Aus dem Bieberkamp ist am Montagabend ein Fluss geworden. Hier rät die Feuerwehr dringend den Bereich weiträumig zu umfahren Foto: Stefan Deitel / Feuerwehr Menden

OBO Bettermann richtet an Fischkuhle Umleitung durch Firmenhalle ein

Als die Fischkuhle an ihrer tiefsten Stelle unpassierbar wird, lässt die Firma OBO Bettermann gegen 18 Uhr die Autos durch eine anliegende Halle als trockene Umleitung fahren. Rund um die immer weiter steigende Bieber, die auch das Feuerwehr-Gerätehaus am Walzweg bedrohte, wurde derweil alles abgesperrt: die Meierfrankenfeldstraße, die Fischkuhle bis zur Kreuzung Lendringser Hauptstraße, und auch die Hönnetalstraße war in Richtung Balve gesperrt. Mittlerweile ist alles wieder aufgehoben.





Überörtliche Hilfe: Kreisweit 300 Feuerwehrleute im Einsatz, die meisten in Menden

Insgesamt sind nach Angaben von MK-Sprecher Alexander Bange 300 Kräfte verschiedener Feuerwehren im Einsatz, der Schwerpunkt ist Menden, aber auch Balve und Neuenrade sind betroffen. Die Feuerwehr Iserlohn schafft gerade 1000 gefüllte Sandsäcke nach Menden, aus dem Brandschutz- und Rettungsdienstzentrum in Altena-Rosmart kommt Hilfe in Form von Sandsäcken, aber auch Hochwasserschutzsystemen: Das sind Kunststoffwinkel, die strömendes Wasser abhalten sollen. Auch die Feuerwehr Plettenberg ist zur Unterstützung angerückt. Unter den vielen Einsatzkräften in Menden sind auch Polizeibeamte, Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Bauhofes.

Warnung der NINA-App bestätigt sich auf schlimmste Weise

Die Warnung der NINA-App vor Unwetter vom Nachmittag hat sich da längst bestätigt: Der Starkregen setzte zunächst die Mendener Straße zwischen der Star-Tankstelle und dem Kress-Kreisel unter Wasser. Die Fluten liefen aus den umgebenden Feldern auf die Fahrbahn. Inzwischen ist auch die Mendener Straße wieder befahrbar. Unmittelbar darauf wurde dringend geraten, den völlig überfluteten Bieberkamp in Lendringsen, der einem Wasserlauf glich, weiträumig zu umfahren. Aus zahlreichen Kellern und Wohnungen in Lendringsen und Hüingsen werden Wassereinbrüche gemeldet, auch hier ist die Feuerwehr im Einsatz. Allerdings musste wegen des nachlaufenden Wassers an vielen Einsatzstellen mit dem Abpumpen gewartet werden, erklärt Feuerwehrsprecher Stefan Deitel. „Sonst macht das keinen Sinn.“

Starkregen setzte die Mendener Straße zwischen Star und Kress-Keisel unter Wasser. Die Feuerwehr warnt. Foto: Joshua Kipper

NINA warnte vor 40 Litern Wasser auf den Quadratmeter

Die App NINA hatte für Menden und Balve am Montagnachmittag Alarm geschlagen und vor Gewitter, Starkregen und Hagel in Menden und Balve gewarnt. „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 Liter pro Quadratmeter und 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 Stundenkilometern und Hagel“, hatte es am Nachmittag in der Warnung des Deutschen Wetterdienstes für Menden, Balve Iserlohn, Hemer und Arnsberg geheißen. Im Mendener Süden sollte sich all das kurz darauf bewahrheiten.

Land unter in der Fischkuhle: Bettermann öffnet sein Betriebsgelände für den Durchgangsverkehr. Foto: Joshua Kipper

170 Einsatzstellen im Mendener Stadtgebiet

In Menden wurde um 17.22 Uhr der Sirenenalarm ausgelöst. Es gab etwa 170 Einsatzstellen im Mendener Stadtgebiet, die priorisiert und dann abgearbeitet wurden, erklärte Feuerwehrsprecher Stefan Deitel. Die Einsatzlage änderte sich fortlaufend. Erst war von 80 Einsätzen die Rede, dann von 100, zuletzt von 170. Aber man kommt voran: Sogar der völlig überschwemmte Bieberkamp ist laut Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt mittlerweile wieder befahrbar.



Sintflut im Süden – doch Halingen kann Schützenfest feiern

Die Hönnetalstraße nach Hemer und Balve war zeitweilig ebenfalls gesperrt worden. Die Fließgeschwindigkeit der Hönne und auch der Bieber hatten während des Starkregens stark zugenommen, mittlerweile, gegen 20.40 Uhr gehen die Pegelstände wieder zurück. Aber vielleicht ist das Unglaublichste an diesem Unwetter über Menden ist, dass es tatsächlich fast allein den Süden mit Lendringsen und Hüingsen getroffen hat, während in Halingen, also im nördlichsten Teil der Stadt, nahezu ungestört der neue Schützenkönig ausgeschossen werden konnte.

Auch der Bereich der Supermärkte in Lendringsen ist teilweise überschwemmt. Vor allem Rewe ist betroffen. Foto: Joshua Kipper

Bieber tritt über die Ufer: Kita-Container, Kita Zeisigstraße und Kluse betroffen

Währenddessen lief das Wasser der schnell fließenden und über die Ufer getretenen Bieber auf den Hof der Kindergarten-Container. Vom Hochwasser betroffen sind laut Stadtsprecher Johannes Ehrlich auch die Jugendbildungsstätte „Die Kluse“ auf dem Rauherfeld. Gleiches gilt offenbar auch für die Kita Zeisigstraße in Lendringsen. Ehrlich: „Wir sehen noch nicht genau, wer wie viel abbekommen hat. Das ganze Ausmaß der Schäden wird sich wohl erst am Dienstagmorgen zeigen.“

Auf der Mendener Straße fließt gegen 17.30 Uhr das Wasser aus den Feldern auf die Fahrbahn. Die Straße wurde gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei. Foto: Joshua Kipper

