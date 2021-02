Unwetterwarnung vor Glatteis in weiten Teilen von NRW

Minustemperaturen und Sonnenschein - so verbringen Menschen in Europa das Winterwochenende.

Essen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile von NRW herausgegeben. Das Tauwetter sorgte Sonntag für viele Einsätze.

Es war eine außergewöhnliche Woche in NRW: Während sich Kinder über die plötzlichen Rodelbahnen freuen konnten, steckten auf der A2 Lkw-Fahrer über Nacht fest. Und der sonnige Abschluss zum Ende der kalten Woche hat noch einmal zahlreiche Menschen ins Freie gelockt, örtlich aber für Gefahren gesorgt, die anhalten: In NRW muss zum Wochenbeginn mit Glatteis gerechnet werden.

Für diese Regionen gilt die Unwetterwarnung in NRW

Der strahlende Sonnenschein sei ab Montag vorerst vorbei, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Am Abend gab der DWD eine Unwetterwarnung vor Glatteis heraus, die von Montagfrüh (6 Uhr) bis Montagmittag (12 Uhr) gilt. Betroffen ist das westliche NRW bis hinein ins Münsterland. Die Unwetterwarnung gilt in folgenden Regionen:

Duisburg, Bottrop, Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Gelsenkirchen, Kreis Recklinghausen.

Kreis Vulkaneifel, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Heinsberg, Rhein-Erft-Kreis, Mönchengladbach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Kreis Mettmann, Städteregion Aachen, Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Köln.

Düsseldorf, Krefeld, Kreis Wesel, Kreis Kleve, Kreis Viersen.

Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Coesfeld.

Wegen Glatteisgefahr bleiben die städtischen Schulen und Kitas in Münster am Rosenmontag auch für die Notbetreuung geschlossen. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Die für Montag zu erwartende Kombination aus einsetzendem Regen und Bodenfrost könne zu großflächigen und tückischen Glatteisflächen auf Wegen zu Kitas und Schulen sowie auf den Geländen der Einrichtungen führen, erklärte die Stadt.

Deutscher Wetterdienst erwartet Tauwetter

Nach einer noch leicht frostigen Nacht im Osten werde das Wetter spätestens ab Dienstag schließlich wechselhaft und mild. Zwischendurch sei es regnerisch, aber auch die Sonne komme ab und zu raus. Die Kältewelle ist dann erst einmal vorüber: Die Höchsttemperaturen erreichen in der neuen Woche laut DWD acht bis zwölf Grad.

Am Dienstag wird es voraussichtlich noch etwas milder, mit Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad in Ostwestfalen und bis zu 10 Grad im Rheinland. Der DWD rechnet dann „auch im Nordosten mit einem allmählichen Abtauen der Schneedecke“. Dazu ist der Himmel über NRW stark bewölkt und kann an manchen Orten auch Regen bringen. In der Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD auch in höheren Lagen keine Minusgrade mehr – 5 Grad am Niederrhein und 0 Grad auf dem Kahlen Asten.

Eiswetter in NRW sorgt für einige Gefahren

Das Eiswetter in NRW sorgte am Wochenende für einige Gefahren. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Höhenrettung entfernten mehrere Meter große und rund fünf Zentimeter dicke Eisplatten von der Kuppel des Rathausturms in Hagen. Angesichts des bevorstehenden Tauwetters und der Sonneneinstrahlung hätte es durch ein unkontrolliertes Lösen der Platten gefährlich werden können, erklärte die Polizei.

In Gelsenkirchen halfen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk bei der Beseitigung von Eiszapfen, die wie große Dolche herabhingen. Mehr als 240 Einsatzkräfte hätten die Gebilde von Hausdächern und Regenrinnen abgeschlagen, berichtete die Feuerwehr.

Auch in Essen rutschten Schnee und Eis am Sonntag von Dächern, teilweise wurden parkende Pkw beschädigt. Die Feuerwehr rückte zu mehreren Schneelawinen-Einsätzen aus.

Feuerwehr warnt, zugefrorene Gewässer zu betreten

Viele Feuerwehrkräfte in NRW warnten eindringlich davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Das eiskalte Wasser entziehe dem Körper bei einem möglichen Einbruch schnell die Wärme, so dass innerhalb weniger Minuten eine lebensbedrohliche Unterkühlung drohe. Trotz eines Absperrbands am Ufer hatte in Bergisch Gladbach ein 16-Jähriger einen zugefrorenen See betreten und war eingebrochen. Einsatzkräfte konnten den unterkühlten und völlig durchnässten Jugendlichen mit einem Schlauchboot von einer bis zu 100 Meter entfernten Insel abholen. Er kam in ein Krankenhaus.

Um im Ernstfall vorbereitet zu sein, nutzte die Wasserrettung der Feuerwehr Köln am Sonntag nach eigenen Angaben „die seltene Gelegenheit“, unter realen Bedingungen eine Eisrettung zu trainieren. Drei Feuerwehrleute in Taucheranzügen hätten dabei Rettungen geübt, erklärte eine Sprecherin. Ein Taucher habe jeweils das Opfer gespielt und sei absichtlich in die Eisfläche eingebrochen.

Trotz der zahlreichen Warnungen waren der Aachener Weiher in Köln und der Aasee in Münster voller Menschen. Die Leute hätten die Verbotsschilder ignoriert, sagte ein Polizeisprecher.

Sonniges Wochenende mit vielen Tagesauflüglern

Viele Menschen nutzten das sonnige Wetter am Wochenende für einen Tagesausflug. Am Rhein habe es einen großen Anlauf gegeben, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Corona-Verstöße wurden nicht bemerkt. In Düsseldorf hatten die zugefrorenen Rheinwiesen Ausflüglern ein seltenes Wintervergnügen beschert: Auf der Natureisbahn trafen sich Hunderte Menschen zum Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen.

Auch an den beliebten Wanderzielen in NRW war einiges los. Im Hochsauerlandkreis habe es an einigen Orten einen regen Wanderverkehr gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Andrang sei aber ausgeblieben, es laufe alles ganz normal. Auch in der Eifel gab es keinen großen Ansturm - besondere Vorfälle waren Fehlanzeige.

