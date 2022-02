Einsatz in Winterberg: Höhenretter befreien Skifahrer aus defekten Lift

Am Mittwoch (9. Februar) ist ein Skilift am Erlebnisberg Kappe in Winterberg stecken geblieben. Die spezialisierten Einsatzkräfte mussten vier Touristen aus den Sesselliften befreien. Ein heikler und aufwendiger Einsatz.