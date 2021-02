Test fürs Ruhrgebiet: Warum Pakete bald per Fahrrad kommen

An einem Mikrodepot in Dortmund werden künftig Pakete vom Lieferwagen auf Lastenräder umgeladen.

Dortmund Vier große Paketdienste liefern in Dortmund künftig Pakete mit dem Fahrrad. Sieht nach Umweltbewusstsein aus, muss sich aber rechnen.

Der Kunde kriegt erst mal nichts mit. Der Paketbote schellt, gibt die Sendung ab, und wenn man ihm aus dem Fenster nachschaut, sieht man flüchtigen Blicks auch nur eine Art Kleinlaster da draußen stehen. Fahrerkabine, umschlossene Ladefläche, alles da. Dass das ein Lastenrad ist? Schwer zu erkennen. Man steckt ja nicht drin.

So geht Paketzustellung 2021: In diesen Tagen beginnen die Auslieferer DPD, GLS, UPS und Amazon Logistics, Pakete in der Dortmunder Innenstadt mit dem Fahrrad zuzustellen. Der gemeinsame Versuch ist auf zunächst 14 Monate befristet, weil ja in Wahrheit immer noch niemand weiß: Geht Paketzustellung im Ruhrgebiet so?

Fünf Übersee-Container dienen als Lager- und Umschlagplatz

Pakete, die für Dortmund-Mitte bestimmt sind, kommen also nun mit den üblichen Lieferwagen an einer zentralen Stelle in der Stadt an. Das ist, so die Stadt, "die infrastrukturelle Voraussetzung für einen klimafreundlichen Pakettransport"; aber man kann auch einfach sagen, dass das fünf Überseecontainer sind, nachhaltig umzäunt und auffällig bunt in den schönsten Farben von Apfeltee. Kurierfahrer laden die Sendungen an diesem sogenannten Mikrodepot um und transportieren sie auf der berühmten letzten Meile mit dem Lastenrad oder E-Lastenrad zum Kunden. Aber weiter: DPD für DPD, GLS für GLS und so weiter . . .

Auf den ersten Blick kann niemand etwas dagegen haben. "Weniger Emissionen, weniger Verkehr, weniger Parken in der zweiten Reihe durch motorisierte und dieselgetriebene Lastkraftfahrzeuge" verspricht sich Dortmund. Und die Paketdienste verbrennen ja auch nur äußerst ungern ihr gutes Geld im dichten und langsamen Straßenverkehr einer großen Innenstadt.

"Sie verbringen Zeit durch den zusätzlichen Umschlag"

Doch selbst bei Mikrodepots steckt der Teufel im Detail. "Sie verbringen Zeit durch den zusätzlichen Umschlag", sagt Holger Ostwald von UPS: "Diese Zeit müssen Sie wieder hereinholen, damit das wirtschaftlich wird." UPS arbeite schon in vielen Städten so - aber mit den anderen Zulieferern an einem gemeinsamen Standort?

Ist das Fahrrad im Stadtverkehr also schneller? Und da alles mit allem zusammenhängt: Was macht ein eventuelles Fahrradverbot in Fußgängerzonen mit dem Kurierdienst per Lastenrad? Und umgekehrt? Verkehrssicherheit, Thema Haftung, ach, Fragen über Fragen . . .

Immer neue Tests, weil jede Stadt anders ist

Man wolle "gute Lösungen, die sich über Dortmund hinaus in der Region verbreiten", sagt Landes-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Aber was hat es dann damit auf sich, dass Mikrodepots in Hamburg oder München längst etabliert sind: "Das Konzept funktioniert bei uns", sagt Holger Ostwald von UPS. Und warum gibt es schon seit einem Jahrzehnt immer neue Testprojekte in vielen Städten? Zuletzt hatte der damalige Landes-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) mit einem Versuch in sechs Städten "eine Blaupause für ganz NRW schaffen wollen" - 2016. Fachleuten fällt in diesem Zusammenhang auch ein, dass es in diesen Jahren aus dem Bundesforschungsministerium ganz viele Fördergelder gibt zum Thema Stadtlogistik.

In Dortmund ist neben der Unternehmensberatung agiplan aus Mülheim auch das "Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik" beteiligt, und dessen Mitarbeiter Andreas Gade weiß, warum es immer neue Ansätze gibt: Unter anderem, weil "jede Stadt ihre eigene Topographie hat" - in Herne fährt sich Rad ganz anders als in Wuppertal.

"Wenn man es in Hamburg oder München ausprobiert, bedeutet das nicht, dass es übertragbar ist auf eine andere Stadt", sagt der Verkehrslogistiker Gade. Auch hätten sich die Lastenrädern weiter entwickelt. "Sie werden die Paketfahrzeuge niemals ganz wegkriegen aus den Innenstädten. Dafür sind viele Waren zu groß oder zu schwer. Oder ganze Einkaufszentren müssen beliefert werden."

Bei erfolgreichem Verlauf Umzug in eine Immobilie

Aus einem Nürnberger Projekt stammt die Erkenntnis, dass acht Lastenräder sieben Paketlaster ersetzen können. Und dass sie 15 Mal in der Stunde anhalten. Aus Hamburg stammt, dass die Fahrräder zeitlich mithalten können, weil die Fahrer keinen Parkplatz suchen müssen und kürzere Wege gehen als der Lkw-Kollege, der, einmal eingeparkt, vielleicht zu mehreren Adressen läuft. "Ich finde es super. Das ist ideal für die Großstadt", sagt die Lastenradfahrerin Steffi Kawalle, die, der Name lässt es schon erahnen, in Berlin unterwegs ist.

In Dortmund ist das Ziel, dass die Beteiligten nach 14 Monaten nicht mehr Übersee-Container nutzen, sondern eine Immobilie finden. Bei dem knappen und teuren Platz in Innenstädten darf das auch gern ein leeres Ladenlokal sein oder eine Fläche auf einem Parkdeck. Hauptsache, "infrastrukturelle Voraussetzung für einen klimafreundlichen Pakettransport".