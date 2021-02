Warenmangel in NRW-Supermärkten: Wetterbedingte Engpässe?

An Rhein und Ruhr. In einigen Lebensmittelläden kommt es derzeit aufgrund des Wetters zu Lieferengpässen. Händler selbst stellen keine starken Auswirkungen fest.

Leere Gemüsetheken und fehlende Konservendosen bestimmen in einigen Supermärkten an Rhein und Ruhr das Bild in den Lebensmittelläden in den vergangenen Tagen. Durch den starken Wintereinbruch steckten die Lebensmitteltransporter teilweise über Nacht auf den vereisten und verschneiten Autobahnen und Straßen fest. Waren konnten deshalb oft erst verspätet ausgeliefert werden.

"Es kann lokal zu Verzögerungen bei der Belieferung einzelner Märkte kommen", sagt Kerstin Holla, Sprecherin der . Grundsätzlich funktioniere die Lieferkette jedoch. "Da unsere Märkte noch am Wochenende mit ausreichend Ware beliefert worden sind, ist die Warenversorgung weiterhin sichergestellt", so Holla.

Gleiches sagt auch Nastaran Amirhaji, Pressesprecherin von : "In der aktuellen Situation kann es durchaus vorkommen, dass vereinzelte Lieferungen nicht pünktlich erscheinen oder umdisponiert werden müssen. Insgesamt können wir jedoch die Versorgungssicherheit in unseren Märkten gewährleisten."

Der aktuelle Wintereinbruch fordere das Unternehmen in manchen Regionen heraus, treffe Mitarbeiter in der Logistik, in den Verwaltungen und in den Filialen sowie Logistikpartner und Lieferanten jedoch nicht unvorbereitet. "In vielen Regionen haben wir Erfahrungen mit extremen Wetterlagen und können uns darauf einstellen", teilt die Aldi-Süd-Sprecherin mit.

Supermärkte in der Region sind auf die Situation eingestellt

Aufgrund der angekündigten Wetterlage hat auch Lidl die Belieferung der Filialen in der aktuellen Situation gut planen können, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung von Unternehmenssprecherin Melanie Pöter.

, habe "allein schon Pandemie-bedingt die Bestände in den Lagern und Märkten erhöht", teil Andreas Krämer, Penny-Pressesprecher, mit. Das Unternehmen sehe derzeit wetterbedingt keine größeren nennenswerten Auswirkungen auf die Märkte. "Selbst, wenn mal eine einzelne LKW-Lieferung ausfallen sollte, besteht für unsere Kunden kein Grund zur Sorge", sagt Andreas Krämer, Penny-Pressesprecher.

Eine Sprecherin der rät, aufgrund von einigen, lokalen Lieferengpässen nicht in Panik zu verfallen: "Es besteht kein Grund, Vorräte anzulegen. Grundsätzlich funktioniert die Lieferkette."