Wer vom Masernschutzgesetz betroffen ist

Von dem Gesetz betroffen sind alle Kinder ab vollendetem ersten Lebensjahr, die eine Tagespflege oder Kita besuchen sowie alle Schulkinder. Zudem müssen alle Menschen gegen Masern geimpft sein, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder im Gesundheitswesen arbeiten und nach 1970 geboren wurden – also zum Beispiel Lehrer, Erzieher, Ärzte und Pfleger. Kinder ohne Masernschutzimpfung dürfen ab dem 1. März nicht mehr neu in einer Kita oder Kindertagespflege aufgenommen werden.

Auch Asylbewerber und Flüchtlinge müssen den Impfschutz spätestens vier Wochen nach der Aufnahme in einer Unterkunft nachweisen. Das Gesetz gilt ab 1. März für alle Neuaufnahmen und -einstellungen. Alle übrigen Kinder und Mitarbeiter müssen den Impf-Nachweis bis zum 31. Juli 2021 erbringen.