Angebot an Neujahr Dealer will Kokain verkaufen – und spricht Polizisten an

Hamm. Das hatte sich ein 36-Jähriger in Hamm anders vorgestellt: Statt Kokain zu verkaufen, klickten die Handschellen. Dazu fand die Polizei Diebesgut.

Der Plan, an einen Kunden Kokain zu kaufen, ging für einen 36-Jährigen aus Hamm an Neujahr nach hinten los. Der vermeintliche Käufer entpuppte sich als Polizist und besuchte die Wohnung des Dealers mit Verstärkung, die darüber hinaus noch Diebesgut fand.

Gegen 23 Uhr hatte der 36-Jährige am vergangenen Freitag einem Polizist in Zivil auf dem Platz der Deutschen Einheit Kokain angeboten. Der Beamte nahm das Angebot an, folgte dem Mann zu Fuß in den Hammer Westen und wartete vor der Haustür. Als der Dealer mit den Drogen wieder herauskam, nahm die Verstärkung den Mann in Empfang. Das Tütchen Kokain ging an die Einsatzkräfte, als Bezahlung klickten die Handschellen.

Polizisten finden in Hammer Wohnung E-Bike und Brieftasche

In der Wohnung, die einem anderen 48-Jährigen aus Hamm gehört, fanden die Polizisten keine weiteren Betäubungsmittel – dafür aber ein gestohlenes E-Bike und ein fremdes Portmonnaie. Gegen das Duo laufen jetzt Strafanzeigen wegen illegalen Handels mit Kokain, schweren Fahraddiebstahls und Fundunterschlagung. (red)

