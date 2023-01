Nach einem Brand in einem Kamener Heim haben Rettungskräfte versucht, drei Menschen zu reanimieren.

Brand Kamen: Zwei Tote nach Brand in Heim für behinderte Menschen

Kamen. Nach einem Brand in einem Kamener Heim versuchten Rettungskräfte, drei Männer zu reanimieren. Zwei starben, einer ist lebensgefährlich verletzt.

Nach einem verheerenden Brand in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung am Pröbstingholz in Kamen haben Rettungskräfte versucht, drei Männer zu reanimieren. Zwei Männer im Alter von 43 und 56 Jahren starben. Ein 22-jähriger Kamener kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Darüber hinaus gab es noch eine weitere leichtverletzte Person, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

Der Brand in dem Kamener Heim im Stadtteil Heeren war am späten Montagabend ausgebrochen. Nach Angaben von Augenzeugen soll der Brand im Keller des Gebäudes ausgebrochen sein. In dem Heim leben Menschen mit Schwerbehinderung. Auf der Internetseite des Betreibers heißt es, dass man erwachsenen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung Wohn- und Lebensraum biete.

Die Bewohner wurden nach Ausbruch des Brands aus der Einrichtung geleitet und in Sicherheit gebracht. Wie viele es konkret waren, war zunächst unklar. In der Einrichtung sind nach Polizeiangaben 60 Menschen gemeldet. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte die Flammen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und weiteren Umständen aufgenommen. Das berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag, nachdem bereits in der Nacht zuvor Ermittler den Brandort untersucht hatten. (mit dpa)

