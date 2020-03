Symbolbild. Die Polizei in Lippstadt hat einen Raser gefasst. Der flüchtete zu Fuß und versuchte, seinen Autoschlüssel zu verstecken.

Polizei Lippstadt: BMW-Raser versteckt Autoschlüssel in Unterhose

Lippstadt. Mit Tempo 160 statt erlaubter 40 Stundenkilometer ist ein BMW bei Lippstadt durch einen Baustelle gerast. Später flüchtete der Fahrer zu Fuß.

Mit einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern ist ein Autofahrer am späten Sonntagabend auf der B 55 in Lippstadt durch eine Baustelle gerast. Erlaubt waren dort 40 Kilometer in der Stunde.

Nach Polizei-Angaben vom Montag war der Wagen schon vorher einem Polizeibeamten in einem Zivilwagen aufgefallen. Der Polizist verfolgte den Raser, der auch mehrfach über Rot fuhr.

Autoschlüssel in der Unterhose versteckt

In Liesborn im Kreis Warendorf fand die Polizei schließlich seinen abgestellten Wagen. In der Nähe hielten sich einige Personen auf, die aber laut Polizeibericht „wenig auskunftsfreudig“ waren. Bei einem 21-Jährigen entdeckte die Polizei dann einen Schlüsselbund mit BMW-Anhänger - „aber nicht den Wagenschlüssel“, berichtete die Polizei.

Weil der 21-Jährige eine weitere Durchsuchung vor Ort abgelehnt habe, sei er auf eine Wache gebracht worden. Dort sei er dann eingehender durchsucht worden - mit Erfolg, teilte die Polizei mit: In seiner Unterwäsche fand sich der Wagenschlüssel. Er steckte am Körper des 21-Jährigen, in einer langen Unterhose.

Der Lippstädter wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und grob rücksichtslosem Fahren angezeigt. Zeitweise sei der BMW mit fast 200 Stundenkilometern auf der B55 unterwegs gewesen. (mit dpa)