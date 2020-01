Schwerte: Unbekannter Dieb verbringt Nacht in Restaurant

Symbolbild. In Schwerte hat sich ein bisher Unbekannter über Nacht in ein Restaurant einschließen lassen und dann alles - sehr ordentlich - durchsucht.

Schwerte. Die Polizei in Schwerte ermittelt zu einem kuriosen Einbruch. Ein Unbekannter ließ sich in ein Restaurant einschließen. Viel klaute er nicht.

Ein bisher unbekannter Mann hat sich in der Nacht von Dienstag in Schwerte in ein Restaurant einschließen lassen. Was genau er dort wollte, versucht nun die Polizei zu ermitteln. Der Unbekannte machte durchaus Beute - aber nicht viel.

Eine Putzkraft hatte den Eindringling am Morgen gegen 5.25 Uhr entdeckt. „Ganz ruhig“ habe der daraufhin das Lokal durch die Tür verlassen. In der Hand habe er ein Brotmesser aus der Restaurantküche gehalten, berichtete am Mittwoch die Polizei.

Täter hat keine Einbruchsspuren hinterlassen

„Der Täter war sehr ordentlich und gründlich“, berichtete ein Polizeisprecher. Er habe diverse Schubladen in der Gaststätte „angesehen“ und dabei eine Flasche Eistee getrunken. Einbruchsspuren wurden keine entdeckt, sagte der Sprecher: „Bei einem typischen Einbruch hinterlassen die Täter ein Chaos, hier gab es genau das Gegenteil“.

Gegen 1.10 Uhr Dienstagnacht hatte der Betreiber des Restaurants an der Ostenstraße die Gaststätte abgeschlossen und verlassen, teilte die Polizei mit. Der Täter habe zuvor jede Menge Möglichkeiten gehabt, sich in der Gaststätte zu verstecken, deren Räume sich über drei Etagen erstrecken, sagte der Polizeisprecher.

Überwachungskamera zeichnete Bilder vom Täter auf

Was er in der Gaststätte gemacht hat, sei allerdings zum Teil auf Video dokumentiert, berichtete die Polizei. „Es gibt Aufnahmen aus einer Überwachungskamera“, sagte der Sprecher. Bei dem Täter handle es sich um einen „jungen Mann“, der einen Kapuzenpullover über den Kopf gezogen hatte, berichtete die Polizei.

Die Polizei sucht nun auch nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise rund um die Gaststätte im Bereich von Osten- und Praelstraße an die Wache in Schwerte, Telefonnummer: 02303/921-1152. (dae)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesen Sie mehr Nachrichten aus unserer Region und der Welt