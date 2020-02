Selm. Nach dem Fund einer Frauenleiche im münsterländischen Selm erhärtet sich der Verdacht gegen den Ehemann. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Selm: Frau starb an Stichen – Ehemann unter Mordverdacht

Im Fall der 54-Jährigen, die am Freitagmorgen in Selm (Münsterland) tot aufgefunden wurde, erhärtet sich der Verdacht gegen den Ehemann: Die Obduktion habe den Verdacht eines Gewaltverbrechens bestätigt, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Die Frau sei an mehreren Stichverletzungen gestorben.

Der 56-jährige Ehemann, der bereits nach dem Fund der Leiche in Verdacht geriet und vorläufig festgenommen wurde, wurde noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Mordverdachts.

Sohn und Mutter des Opfers hatten sich Sorgen gemacht

Die Polizei hatte die Tote am frühen Freitagmorgen in der Garage eines Einfamilienhauses in Selm gefunden. Der Sohn und die Mutter des Opfers, die ebenfalls in dem Haus lebten, hatten sich Sorgen um die 54-Jährige gemacht und auch in der Garage nach dem Rechten gesehen.

Dort trafen Polizeibeamte auch auf den Ehemann. Zwischen dem 56-Jährigen und seiner Frau soll es ersten Erkenntnissen nach bereits im Vorfeld Streitigkeiten gegeben haben.

Zur Frage einer möglichen Tatwaffe machte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine weiteren Angaben. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (sk)